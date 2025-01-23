ميثاء بنت محمد تقود فريق «الإمارات» للفوز على الحبتور في كأس فضية البولو



دبي (الاتحاد)

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق «الإمارات» إلى الفوز 14-6 على الحبتور «حامل اللقب» في الجولة الثالثة من كأس دبي الفضية للبولو، ولعب مونتيفردي وتوماس دوراً كبيراً في جودة أداء الفرق وقوته حتى تحقق الانتصار العريض، وأحرز مونتيفردي ستة أهداف، وتوماس خمسة أهداف.

وفي المقابل فإن فريق الحبتور لم يكن في مستواه، وافتقد الفريق ترابطه وتوازنه حتى إن الفارق اتسع في الشوط الرابع إلى 8 أهداف، بعد أن وصلت النتيجة إلى 11 مقابل 3 أهداف، وبات واضحاً أن الفريق استسلم طواعية، وبهذه النتيجة يحصد فريق الإمارات فوزه الأول بعد خسارته أمام الذئاب، فيما يخسر الحبتور مرة ثانية بعد أن تعثر أمام الذئاب أيضاً.

أما المباراة الثانية التي جمعت بين فريق غنتوت ومنافسه ذئاب دبي، فنجح فريق غنتوت بقيادة المتألق ناصر الشامسي في إيقاف زحف الذئاب نحو الفوز وتغلب عليه بنتيجة 11 مقابل 7 أهداف، بعد أن أظهر فريق الذئاب بقيادة حبتور الحبتور ندية واضحة، وخرج متعادلاً في الشوط الأول بثلاثة أهداف، ثم توقف كثيراً عند أهدافه الثلاثة، بينما ظل غنتوت متقدماً حتى نهاية المباراة محققاً فوزه الثاني على التوالي ليتوقف رصيد الذئاب عند فوزه في مباراتين فقط، وينتظر نتيجة مباراته مع فريق بنجاش السبت المقبل، أما فريق غنتوت فسوف تحدّد مباراته مع فريق الحبتور الثلاثاء المقبل في ختام الدور التمهيدي موقفه من التأهل.

وتستأنف البطولة جولتها الرابعة السبت المقبل، بإقامة مباراتين الأولى عند الثانية بعد الظهر بين فريق الإمارات وفريق غنتوت والثانية عند الرابعة عصراً وتجمع بين فريق بنجاش والذئاب.