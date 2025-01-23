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الرياضة

«تنايا» بطل كأس «الثماني» في «دولية» النفق الهوائي

«تنايا» بطل كأس «الثماني» في «دولية» النفق الهوائي
23 يناير 2025 16:00

 
دبي (الاتحاد)
توّج فريق «تنايا» بطلاً للمرحلة الأولى من مسابقة الثماني في بطولة الإمارات الدولية للقفز الحر الداخلي «النفق الهوائي»، التي أقيمت بـ«كلايم» في جزيرة ياس بأبوظبي، وتختتم يوم غد الجمعة بمنافسات التشكيل الجماعي الداخلي للقفز الحُر المكوَّن من 16 قافزاً، وتقام مراسم حفل تتويج المرحلة الأولى عقب منافسات الغد، فيما تنتقل البطولة إلى سكاي دايف دبي لتقام منافسات المرحلة الثانية من البطولة الأضخم التي شهدت مشاركة 200 متسابق تنافسوا في تقديم إبداعاتهم في التحليق بالنفق الهوائي الأضخم والأعلى في العالم.
وتقام مراسم حفل تتويج أبطال المرحلة الأولى في موقع فيراري، بحضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الرياضات الجوية، وعدد من مسؤلي كلايم جزيرة ياس والرعاة.
وأظهرت نتائج مسابقة «الثماني» التشكيل الجماعي الداخلي للقفز الحر المكوَّن من 8 قافزين، تفوقاً واضحاً لفريق «تنايا» المبدع، الذي حقّق العلامة الكاملة في ثلاث جولات من أصل 10، ليتصدر برصيد 224 نقطة، وبمعدل قياسي هو 22.40 نقطة وتبعه في المركز الثاني فريق كوزباس أرينا برصيد 182 نقطة، وبمعدل 18.20 نقطة، ثم في نومادس في المركز الثالث برصيد 157 نقطة، وبمعدل 15.70 نقطة، ثم إيروسينا رابعاً برصيد 137 نقطة وبمعدل 13.70 نقطة.
وصرح يوسف حسن الحمادي نائب رئيس اتحاد الرياضات الجوية بأن البطولة شهدت نجاحات ومكاسب فنية وترويجية غير مسبوقة، بسبب البنية التحتية الرائعة التي تمتلكها الدولة، والمتمثلة في النفق الهوائي الأضخم والأعلى في العالم.
وأشار إلى أن البطولة الحالية تضمنت المنافسة في سباق القفز لمجموعة من الفئات ممثلة في المطاردة الفردية، سباق التتابع، والسباق النهائي.
وأكد أن اتحاد الرياضات الجوية يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كوجهة رياضية عالمية، ودعم رياضة القفز الحر على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

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