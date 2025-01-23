«طواف الشارقة».. «رحلة العاشرة» تبدأ من مسرح المجاز

الشارقة (الاتحاد)



برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينطلق يوم غد طواف الشارقة الدولي للدرّاجات الهوائية، وتستمر منافساته حتى الثلاثاء المقبل، وستكون ضربة البداية من أمام مسرح المجاز الساعة الثانية بعد الظهر بالمرحلة الأولى، التي تحمل عنوان «التميّز والإبداع»، وتنتهي عند الحدائق المُعلقة بكلباء، بمشاركة 174 درّاجاً يمثلون 29 فريقاً ومنتخباً من 23 دولة، ومسافتها 132.91كم من أصل 526.26كم للطواف، الذي تتسم نسخته الحالية بطابع احتفالي وسينال الفائز كأساً جديدة تم تصميمها خصيصًا بمناسبة بلوغ الحدث الدولي دورته العاشرة.

وتحمل المرحلة الثانية اسم «المنطقة الوسطى» وتقام غداً من الساعة 11 صباحاً لمسافة 127كم، من أمام مزرعة القمح في مليحة، وتنتهي في جامعة الذيد.. والمرحلة الثالثة «العلم والثقافة» تقام يوم الأحد من الساعة 11 صباحاً لمسافة 11,16كم، وتبدأ وتنتهي أمام الجامعة الأميركية في المدينة الجامعية بالشارقة، وسيقام على هامش المرحلة سباق مصاحب للمعاقين «ضد الساعة» لفئتى الكراسي المتحركة «H» وللدرّاجات الخاصة الفئة «C»، وآخر للشباب من الساعة 9 صباحاً.. وتنطلق المرحلة الرابعة «المنطقة الشرقية» الاثنين لمسافة 132.32كم، وتبدأ من أمام بحيرة الحفيه في كلباء، وتنتهي في استراحة السحب بخورفكان، والمرحلة الخامسة والأخيرة «الماضي والمستقبل» تنطلق الساعة 10صباح الثلاثاء لمسافة 121,87كم، وتبدأ من القرية التراثية بالحمرية وتنتهي في ضاحية الجادة بالشارقة.

وتم تخصيص قمصان التميّز للفائزين بكل مرحلة على النحو التالي: الأصفر «برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة، ويحظى به صاحب أفضل زمن في قطع المسافة، و«الأخضر» برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ويحصل عليه صاحب أفضل نقاط لمعدل السرعة، و«الأحمر» برعاية بلدية الشارقة، ويحصل عليه صاحب المركز الأول في صعود المرتفعات، و«الأبيض» برعاية قناة الشارقة الرياضية، لصاحب المركز الأول بالنسبة للشباب تحت 23 سنة، وقميص «علم الإمارات» برعاية مجلس الشارقة الرياضي للدرّاج الإماراتي الذي يحقق أفضل زمن، أما بالنسبة إلى الطواف المحلي للشباب، فتوزع نفس القمصان بألوانها المذكورة، ويمنح القميص الأبيض لصاحب أفضل زمن في فئة تحت 16 سنة.



فعاليات ترفيهية

أعدت اللجنة المنظمة فعاليات ترفيهية مصاحبة عند بداية ونهاية كل مرحلة بمسابقات وجوائز عينية للجمهور، وقائمة الرعاة والداعمين تضم 55 جهة حكومية وخاصة، وسيتم بث كل المراحل مباشرة عبر قناة الشارقة الرياضية، لعدد كبير من دول العالم، وسيصحب البث تحليلاً واستوديوهات يومية مع نجوم وأبطال كل مرحلة.