ظواهر «الشامبيونزليج».. «الكبار» لا يعرفون التعادل!



عمرو عبيد (القاهرة)



قبل جولة واحدة فقط من ختام مرحلة الدوري في «الشامبيونزليج»، تتعدّد الظواهر اللافتة في بطولة الموسم الحالي، المُختلفة في كل شيء، ولعل أولها يشير إلى أن 14 فريقاً لم تعرف التعادل على الإطلاق في أي مباراة، لكن الأبرز يتعلق بأسماء كبيرة في «القارة العجوز»، فازت أو خسرت ولم تتعادل أبداً، بينها «رباعي» في قائمة «توب 8» بجدول الترتيب، بعد الجولة السابعة، بداية من ليفربول بالطبع الذي فاز في جميع مبارياته، ومعه برشلونة وأتلتيكو مدريد وميلان، حيث فاز «البارسا» في 6 مباريات وخسر واحدة، بينما فاز كل من «الروخي بلانكوس» و«الشياطين» 5 مرات مقابل خسارتين.

وبالتأكيد يضاف إلى تلك الأسماء، «عملاق القارة التاريخي»، ريال مدريد، ومعه بايرن ميونيخ ومواطنه بوروسيا دورتموند، حيث يظهر «الثلاثي» في آخر 3 مراكز بقائمة «توب 16» على التوالي، ولم يتعادل أحدها أبداً في مرحلة الدوري، بل تساووا جميعاً في تحقيق 4 انتصارات مقابل 3 هزائم، ثم يأتي بجانبهم 7 أسماء أخرى لم تتعادل أيضاً، ويُعد لايبزيج وجيرونا أبرزهم، إذ لم يتوقع أحد أن يخسر كلاهما 6 مباريات مقابل فوز وحيد.

ومن المنطقي أن عدد الهزائم التي يتلقاها الفريق، تدفعه نحو مراكز متأخرة في مثل هذا الجدول، إلا أن الأمر بدا غريباً بالنسبة لبعض الفرق، مثل يوفنتوس وسيلتيك، اللذين يحتلان المراتب الأولى في قائمة الأقل خسارة، بهزيمة وحيدة لكل منهما، بجانب 5 فرق أخرى، تحتل جميعها مراكز بين «الـ8 الكبار»، في حين يبتعد «السيدة العجوز» و«السيلتس» نحو المركزين 17 و18 على الترتيب، بسبب تعدد حالات التعادل التي أفقدتهما الفرصة لاقتحام مجموعة «التأهل المباشر»، وتظهر المفارقة في وجود أتلتيكو وميلان وليفركوزن، المتأهلين حتى الآن مباشرة إلى دور الـ16، رغم خسارة كل منهم مباراتين، بفضل العدد الأكبر من انتصاراتهم.

النسخة الجديدة من «الشامبيونزليج» شهدت الكثير من التقلبات، بصورة غير عادية، إذ إنه بعد مرور جولتين، كانت الصحف الإسبانية «تصرخ غاضبة» من نتائج ممثلي «الليجا»، وتخوفهم من إقصاء مبكر لـ«الرباعي»، حيث احتل وقتها برشلونة وريال مدريد المركزين 16 و17، بينما اكتفى أتلتيكو بالمركز 23، وكان جيرونا في المركز 30، ثم تغيّر الحال الآن تماماً، إذ يضمن «البارسا» و«الأتليتي» التأهل المُباشر بعد 7 جولات، بفضل وجودهما بقائمة «توب 8»، وقد يضمن «الملكي» مركزاً ثالثاً فيها أيضاً إذ فاز في مباراته الأخيرة وساعدته نتائج المنافسين، حيث يحتل الآن المركز الـ16، برصيد 12 نقطة.

وعلى عكس «الإسبان»، كان دورتموند متصدراً في توقيت مُبكر، ومعه ليفركوزن بين «الثمانية الكبار»، وكان متوقعاً أن يقترب بايرن ميونيخ هو الآخر، الذي كان في المقعد الخامس عشر وقتها، لكن فرق «البوندسليجا» اكتفت بممثل واحد في آخر مراكز المجموعة المتأهلة مباشرة، ليفركوزن بـ13 نقطة حالية، بينما تراجع «أسود الفيستيفال» إلى المركز 14، قبل «البافاري» الذي استمر في المقعد 15 حتى الآن.

وإذا كان ممثلو «البريمييرليج» حافظوا على تأمين مقعدين بين «توب 8» منذ البداية، مع تغيير الأسماء باستثناء ليفربول، فإن فرق «الكالشيو» صنعت أفضل «ريمونتادا» حالية، بوجود 3 منهم بين «الصفوة»، وهم الإنتر وميلان وأتالانتا، في المراكز 4 و6 و7 على الترتيب، ليكون «الطليان» الأكثر امتلاكاً للمقاعد المؤهلة مُباشرة إلى الدور التالي، قبل الجولة الأخيرة.