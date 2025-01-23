90 محملاً تتنافس في «أريلة للمحامل الشراعية»



أبوظبي (الاتحاد)



أُغلق اليوم الخميس باب التسجيل في سباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وينطلق السباق السبت، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وشهدت الأيام الماضية إقبالاً جيداً في عمليات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للنادي، ويتوقع أن يتنافس أكثر من 90 محملاً على الجوائز القيمة، وفي مقدمتها 3 سيارات يحصل عليها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

ويقام السباق، وهو الجولة الثالثة لمحامل فئة 60 قدماً، ضمن برنامج الفعاليات التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية خلال الموسم الحالي، الذي يشتمل على سباقات لكل فئات المحامل.

ومن المتوقع أن تبحر المحامل لمسافة 28 ميلاً بحرياً، باتجاه خط النهاية أمام سارية العلم على كورنيش أبوظبي، حيث يتم تتويج أطقم المحامل الفائزة.

وأكد سيف سيف السويدي، رئيس اللجنة المنظمة للسباقات والأحداث الرياضية في النادي، أن فريق العمل يقوم بتنفيذ خطة تنظيم السباق، وفق الترتيبات المطلوبة لكل مرحلة بدءاً من التسجيل، وحتى تتويج الفائزين عقب نهاية السباق، من خلال تلقي طلبات المشاركة، ومتابعة عمليات إكمال إجراءات تسجيل المحامل، إلى جانب تقديم الدعمين الفني واللوجستي، ومتابعة السباق وصولاً إلى خط النهاية.

وأشاد السويدي بحرص الملاك والنواخذة على التسجيل مبكراً لتأكيد مشاركتهم، والتفاعل الإيجابي مع اللوائح والقوانين التي تطبق في سباقات هذه الفئة من المحامل، بعد التعديلات التي جرت عليها في الموسم الماضي.

وقال: سباقات المحامل فئة 60 قدماً تستقطب أعداداً كبيرة من المشاركين، ويتوقع أن يصل عدد المحامل التي تخوض هذا التحدي إلى أكثر من 90 محملاً، على متن كل محمل 20 بحاراً، يرسمون خلال السباق ملحمة بطولية خلّدها الأجداد والآباء، وهو إرث يحمل كل معاني الأصالة ويرسخ الهوية الوطنية، والواجب علينا نقله للأجيال القادمة.