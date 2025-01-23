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الرياضة

جوارديولا: سان جيرمان كان الأفضل

جوارديولا: سان جيرمان كان الأفضل
23 يناير 2025 15:16

 
لندن (د ب أ)

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أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن باريس سان جيرمان الفرنسي، كان الطرف الأفضل في المباراة، التي جمعت بين الفريقين بدوري أبطال أوروبا.
وفاز سان جيرمان على مانشستر سيتي 4-2 في المباراة التي جمعتهما بالجولة قبل الأخيرة من مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبي.
وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة، نشرها الموقع الرسمي للنادي: «أنا غاضب؟ لا، عانى اللاعبون، وكانوا الأفضل».
وأضاف:«كان لديهم حماس أكبر للفوز بالالتحامات الثنائية، وجدنا لحظتنا لتسجيل هدفين والتقدم 2-صفر، عندما تكون الكرة لديهم يتقدمون، ولكن عندما تكون لدينا نصنع لهم مشاكل».
وقال: «بعد التقدم بهدفين، وبهدفين لهدف لم نتمكن من الدفاع، كان لديهم لاعب إضافي في المنتصف، حيث كان يلعب مهاجماً وهمياً، وهو ما صعّب الأمور». وأضاف مدرب مانشستر سيتي: «كانوا أفضل، وعلينا أن نتقبل ذلك، لدينا الفرصة الأخيرة على أرضنا ضد بروج، وسنفعل كل شيء هناك، وإذا لم نفز فذلك لأننا لا نستحق ذلك».
وقال: «خضنا مباريات صعبة خارج أرضنا، لكن المباريات ضد إنتر وفينورد وضعتنا في هذا الموقف، لا يتعلق الأمر بعدم قدرتنا على التأهل، ولكن بعد ذلك عليك استعادة اللاعبين وتقديم أداء أفضل».
وعن التبديلات التي أجراها، قال جوارديولا: «طلب دياز استبداله لأنه لم يكن في حالة جيدة، لا أعتقد أنه سيغيب لفترة طويلة، لكنه لم يكن لائقاً، وقال إنه لا يستطيع اللعب في الشوط الثاني».

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
مانشستر سيتي
باريس سان جيرمان
بيب جوارديولا
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