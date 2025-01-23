دوناروما: الأولوية التمديد مع سان جيرمان



روما (أ ف ب)



قال الإيطالي جانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان الفرنسي، إنه يريد تمديد عقده مع نادي العاصمة، رغم مواجهته من نظيره الروسي ماتفي سافونوف، في مقابلة مع قناة سكاي سبورت الإيطالية.

وأكد دوناروما بعد فوز فريقه على مانشستر سيتي بطل إنجلترا في المواسم الأربعة الماضية 4-2 في الجولة السابعة ما قبل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، أن «هناك الكثير من الشائعات، لكن الحقيقة هي أنني سعيد هنا».

وتابع بطل أوروبا مع بلاده عام 2020 «أشعر بالتقدير من الجميع هنا، والنادي يحترمني كثيراً، أنا سعيد للغاية، لقد وجدت مكاني هنا، وبالتالي فإن أولويتي هي تمديد عقدي».

ويرتبط دوناروما (25 عاماً) بعقد مع النادي الباريسي حتى يونيو 2026، علماً أنه التحق بصفوفه في عام 2021 قادماً من ميلان. فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي وبالكأس عام 2024 وكأس الأبطال ثلاث مرات.

ولكن للمرة الأولى منذ وصوله، بات مركز حارس المرمى موضع جدل، بعدما أشعل الإسباني لويس إنريكي مدرب سان جيرمان فتيل المنافسة بين الحارس الدولي الإيطالي وسافونوف، حيث لعب الأخير خمس مباريات في الدوري ومباراتين في دوري الأبطال.