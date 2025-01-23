اللجنة الأولمبية والرياضات الشتوية يبحثان الإعداد لـ«الألعاب الآسيوية»



دبي (الاتحاد)



عقدت إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية اجتماعاً تنسيقياً، مع اتحاد الرياضات الشتوية، لبحث استعدادات لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة المقررة في هاربين بالصين، خلال فبراير المقبل، بمشاركة أكثر من 1500 رياضي ورياضية، يمثلون 34 لجنة أولمبية وطنية في مختلف الألعاب.

واستعرض أحمد الطيب، مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية، معطيات الحدث القاري، الذي يشهد رقماً قياسياً في أعداد المشاركين مقارنة بالنسخة الثامنة من الألعاب الآسيوية الشتوية في «سابورو وأوهيرو» باليابان عام 2017 بإجمالي 1147 رياضياً ورياضية من 32 لجنة أولمبية، 30 من آسيا، فضلاً عن اللجنتين الأولمبيتين لأستراليا ونيوزيلندا.

وشهد الاجتماع مناقشة الجدول الزمني للمنافسات وبرنامج المسابقات للدورة التي تقام من 7 إلى 14 فبراير، وتشهد منافسات في 6 ألعاب رياضية بواقع «11 تخصصاً و64 سباقاً أو مسابقة»، منها 32 حدثاً على الجليد في هاربين، و32 حدثاً على الثلج في يابولي، التي تبعد عن هاربين 190 كيلومتراً.

وناقش الطرفان سُبل الخروج من الحدث بأفضل صورة ممكنة، تعكس الصورة الحضارية للإمارات، لاسيما أن مثل هذه المناسبات الرياضية، لم تعد تقتصر على مجرد المنافسة على الألقاب والميداليات، بل فرصة لتبادل الثقافات والخبرات واكتساب تجارب جديدة، بالإضافة إلى أهمية التمثيل المشرّف للوطن الذي بات سمة ملازمة لرياضيينا في جميع المحافل والاستحقاقات الرياضية التي يخوضونها.

وستكون مسابقة التزلج الألبي الأكثر شعبية في الدورة، حيث جذبت مشاركين من 25 لجنة أولمبية وطنية، منها الإمارات، والكويت، وبعض الدول الاستوائية مثل سنغافورة وتايلاند وماليزيا، ما يعكس النمو السريع للرياضات على الجليد والثلج في آسيا خلال الأعوام الأخيرة، خاصة بعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022.