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الرياضة

منتخبنا يواجه سترونج في «دولية دبي للسلة»

منتخبنا يواجه سترونج في «دولية دبي للسلة»
23 يناير 2025 19:00

 
علي معالي (أبوظبي)

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تنطلق يوم الجمعة «النسخة 34» من بطولة دبي الدولية لكرة السلة بصالة نادي النصر، بمشاركة 10 فرق، وتستمر إلى 2 فبراير المقبل، وتشهد «ضربة البداية» لقاء منتخبنا أمام سترونج جروب الفلبيني، في الساعة السابعة مساءً، ضمن المجموعة الأولى، وتسبقه مباراة النصر مع بيروت اللبناني في الساعة الخامسة مساءً، في المجموعة الأولى أيضاً، وفي الساعة التاسعة مساءً، يلتقي الشارقة مع الحكمة اللبناني في المجموعة الثانية.
وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبنا والنصر في المجموعة الأولى، مع سترونج جروب، وبيروت، واتحاد عمان الأردني، وتضم المجموعة الثانية الشارقة ومنتخب تونس، والحكمة اللبناني، وأهلي طرابلس الليبي، وزامبوانجا الفلبيني.
وتعتبر البطولة أفضل إعداد للمنتخب، قبل خوض تصفيات المرحلة الثالثة من كأس آسيا بلقاء سوريا ولبنان 21 و24 نوفمبر المقبل، وتضم قائمة المنتخب 16 لاعباً، يسعى من خلالهم الجهاز الفني، بقيادة الدكتور منير بن الحبيب للوصول بالمستوى الفني والبدني إلى أفضل معدلاته، حيث تتطلب الفترة المقبلة مستوى عالياً من التركيز للاعبين قبل مباراتي سوريا ولبنان، أملاً في خطف انتصار يسهم في بقاء الأمل في التأهل إلى كأس آسيا بالسعودية.
وفي الوقت نفسه فإن مشاركة الشارقة متصدر الدوري، والنصر صاحب المركز الثالث، والمتأهلين معاً إلى المربع الذهبي، فرصة مهمة للحفاظ على الحالة الفنية والبدنية للاعبين حتى موعد استئناف الدوري من جديد.
وتاريخ البطولة الممتّد من 34 عاماً يمنحها الأفضل والأقوى في المنطقة، حيث تحظى بحضور جماهيري كبير، خاصة عندما تشارك أندية من الفلبين ولبنان.

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