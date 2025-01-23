بلدية أبوظبي تنظم «الدوري المصغر»



أبوظبي (الاتحاد)



نظمت بلدية مدينة أبوظبي الدوري المصغر لكرة القدم، والذي ترافق مع العديد من الأنشطة الرياضية على مدار 5 أيام في ملاعب حديقة الغزلان الجديدة في الفلاح.

وتأتي المبادرة ضمن إطار مواصلة بلدية مدينة أبوظبي فعالياتها الهادفة إلى تعزيز اللياقة البدنية لأفراد المجتمع، والتشجيع على ممارسة الرياضات المختلفة، وإيجاد وجهات ترفيهية مجتمعية تساهم في إسعاد المجتمع.

وتضمن الدوري الكروي تنظيم مباريات ترفيهية في ملاعب حديقة الغلان الجديدة على مدى 4 أيام، بالتعاون مع طلبة المدارس في منطقة الفلاح، بحضور أولياء أمور الطلبة، وعدد من أفراد المجتمع، بالإضافة إلى أنشطة رياضية متنوعة.

وفي ختام الدوري الكروي والأنشطة الرياضية، تم تكريم الفرق الفائزة والمشاركة، تقديراً لمساهمتها في إنجاح المبادرة.