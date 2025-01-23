ووكر يقترب من ميلان



لندن (د ب أ)



يعتزم كايل ووكر، قائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، الانتقال لفريق ميلان على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الناديين توصلا لاتفاق بشأن الصفقة التي ستمنح الفريق الإيطالي خيار التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً في الصيف.

ومن المقرر أن يسافر ووكر حالياً إلى إيطاليا لإتمام إجراءات انتقاله.

وأبلغ الظهير الأيمن للمنتخب الإنجليزي، فريقه مانشستر سيتي، مطلع هذا الشهر، برغبته في الرحيل عن النادي والبحث عن فرص جديدة خارج إنجلترا.

وساعد ووكر مانشستر سيتي في الفوز بـ17 لقباً، بما في ذلك ستة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب بدوري أبطال أوروبا، منذ انضمامه للنادي قادماً من توتنهام في 2017.