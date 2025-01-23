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الرياضة

الشارقة يحطم الأرقام القياسية في «عصر الاحتراف»

الشارقة يحطم الأرقام القياسية في «عصر الاحتراف»
23 يناير 2025 18:45


مع نهاية مبارياته في الدور الأول من «دوري أدنوك للمحترفين»، بالفوز على الوصل بهدف كايو لوكاس، عاد الشارقة إلى التفوق على «الإمبراطور» في «زعبيل» بعد 4148 يوماً «11 عاماً و4 أشهر، و8 أيام»، وأقيمت المباراة وقتها ضمن الجولة الأولى، وحمل الهدف توقيع البرازيلي فيليبي دا سيلفا.
وللمرة الأولى منذ 1504 أيام «4 أعوام وشهر، و12 يوماً»، يهز الشارقة شباك الوصل في الشوط الأول، منذ لقاء الفريقين بالجولة التاسعة في ديسمبر 2020 بملعب الشارقة، وأحرزه البرازيلي ويلتون سواريز في الدقيقة 15، وسيطر التعادل التعادل 1-1 «سيد الموقف» حتى الدقيقة 95، عندما خطف ويلتون الهدف الثاني.
ومع نهاية الجولة 13 هناك أرقام قياسية تعتبر خيالية في تاريخ دوري المحترفين، منها أن شباك الشارقة لم تهتز شباكه إلا 5 مرات فقط، وهو رقم لم يحدث من قبل في الاحتراف، ما يؤكد صلابة خط دفاع الفريق بقيادة شاهين وقوة الحارس عادل الحوسني الذي يتألق بشكل لافت للغاية، ونجاح كوزمين الروماني مدرب الفريق في الوصول إلى أعلى نسبة «كلين شيت» في ملاعبنا خلال 9 مباريات أمام كلباء 1-0، والجزيرة 4-0، البطائح 2-0، النصر 3-0، عجمان 1-0، الوحدة 2-0، العين 0-0، خورفكان 1-0، والوصل 1-0.
وهدف كايو لوكاس في مرمى الوصل، هو الأول له بالدوري منذ 1230 يوماً، حيث سجل هدفه السابق في الجولة الثالثة 10 سبتمبر، في المباراة التي انتهت لمصلحة «الملك» 3-2، على استاد الشارقة، ويقدم كايو موسماً يعد الأفضل بالنسبة له، حيث يعتبر كبير هدافي الفريق بـ 7 أهداف، و6 تمريرات حاسمة.

 

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