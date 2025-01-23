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الرياضة

كيميتش: البايرن يتعرض للعقاب في «أبطال أوروبا»!

كيميتش: البايرن يتعرض للعقاب في «أبطال أوروبا»!
23 يناير 2025 18:51

 
برلين (د ب أ)

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اعترف جوشوا كيميتش، لاعب وسط فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، بأن فريقه «بالتأكيد في وضع صعب في دوري الأبطال» بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام فينورد الهولندي.
وقال كيميتش عقب المباراة: «أنا على قناعة بأن بإمكاننا إظهار رد فعل جيد، ولكننا في وضع صعب بدوري أبطال أوروبا، ارتكبنا الكثير من الأخطاء، وليس الأمر أن المنافس تفوق علينا في اللعب».
وكان بايرن ميونيخ، فاز بكل مبارياته منذ بداية العام الجاري، ولكن الخسارة أمام فينورد جعلته يتراجع للمركز الخامس عشر في جدول ترتيب أندية دوري أبطال أوروبا، ويبدو أن تأهل الفريق لدور الـ16 بشكل مباشر أصبح بعيداً، وذلك قبل خوض مباراة الجولة الأخيرة أمام سلوفان براتيسلافا.
وصنع بايرن العديد من فرص التسجيل، ولكنه لم يستغلها.
وقال كيميتش: «نُعاقب على هذا في دوري أبطال أوروبا، حتى مع كل الفرص التي أتيحت، لا نستحق الفوز».
وأضاف مانويل نوير، قائد الفريق: «سبب الخسارة، هو أننا لم نتّسم بالحسم أمام المرمى، ولم نتمكن من اللعب بطريقتنا حتى النهاية».
وبينما قال نوير إنه لا يفكر في مباريات دور الملحق المؤهل لدور الـ16، شدّد فينسنت كومباني، المدير الفني، على أن بايرن لا يخشى خوض مباريات إضافية. وقال: «لا نشعر بالخوف من خوض مباريات الملحق، إذا كان يتعين علينا أن نلعبها، فسنلعبها. يجب أن تحجز مكانك بين أول ثمانية فرق، وتم صنع هذا النظام لإضفاء هذه الإثارة، لكن عليك أن تحجز مقعدك». وسينقل بايرن تركيزه على مباراته أمام فرايبورج في الدوري الألماني المقرر إقامتها السبت.
ويتصدر بايرن جدول الترتيب بفارق أربع نقاط أمام باير ليفركوزن.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
بايرن ميونيخ
فينورد
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الدوري الألماني
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