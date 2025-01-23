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الرياضة

مرموش: أتطلع إلى حصد البطولات مع مانشستر سيتي

مرموش: أتطلع إلى حصد البطولات مع مانشستر سيتي
23 يناير 2025 19:35

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أكد المصري عمر مرموش، في أول لقاء معه، عقب انضمامه رسمياً إلى مانشستر سيتي، بعقد يمتد إلى عام 2029، أنه سعيد جداً، بكونه أول مصري يلعب في صفوف الفريق، وقال: «إنه لشرف لي أن أرفع اسم بلدي هنا في الدوري الإنجليزي، إنها مجرد البداية، وستكون ناجحة، ومتشوق بشدة، لأن أكون على أرض الملعب، لأظهر للجميع ما يمكنني تقديمه، ونعمل بجد خلال الأيام المقبلة لإثبات ذلك وتحقيقه».
ورداً حول الاهتمام بالفريق في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ورسالته إلى المشجعين، قال: «أتشرف بأن أكون هنا، وسعيد للغاية بذلك، وستكون بداية موفقة، وأتمنى أن تكون الفترة القادمة رائعة لي والنادي والمشجعين، ونتمنى أن نحصد العديد من البطولات والانتصارات».
وبشأن مثله الأعلى في مانشستر سيتي، قال: «منذ أن كنت صغيراً، كنت أشاهد سيرجيو أجويرو، لأن كان لديه أسلوب لعب مشابه لطريقتي، لم يكن قلب هجوم، إلا أنه كان يتحرك دائماً في المساحات، وعندما تصل الكرة إلى قدميه، يمثل خطورة، لذلك أختار أجويرو بالطبع».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
عمر مرموش
أجويرو
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