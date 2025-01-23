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الرياضة

دبا الحصن يكسب العروبة

دبا الحصن يكسب العروبة
23 يناير 2025 19:38

فيصل النقبي (الفجيرة) 

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حصد دبا الحصن ثلاث نقاط غالية بالفوز على العروبة 2-1، باستاد دبا، ضمن «الجولة 13» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، سجل هدفي دبا الحصن، بيير كوندي في الدقيقة 66، وهيثم الجويني في الدقيقة 72، فيما أحرز هدف العروبة عبدالله أنور في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
وجدد دبا الحصن آماله في الهروب من منطقة الخطر بالوصول إلى «النقطة التاسعة»، في المركز الثاني عشر، وتجمد رصيد العروبة عند 3 نقاط، في المركز الأخير، بعدما تكبد الخسارة الـ 12، مقابل الفوز في مباراة واحدة، مع ختام مبارياته بالدور الأول.

 

دوري أدنوك للمحترفين
دبا الحصن
العروبة
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