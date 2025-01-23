دبا الحصن يكسب العروبة

فيصل النقبي (الفجيرة)



حصد دبا الحصن ثلاث نقاط غالية بالفوز على العروبة 2-1، باستاد دبا، ضمن «الجولة 13» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، سجل هدفي دبا الحصن، بيير كوندي في الدقيقة 66، وهيثم الجويني في الدقيقة 72، فيما أحرز هدف العروبة عبدالله أنور في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وجدد دبا الحصن آماله في الهروب من منطقة الخطر بالوصول إلى «النقطة التاسعة»، في المركز الثاني عشر، وتجمد رصيد العروبة عند 3 نقاط، في المركز الأخير، بعدما تكبد الخسارة الـ 12، مقابل الفوز في مباراة واحدة، مع ختام مبارياته بالدور الأول.