100 هدف بقميص الملكي.. فينيسيوس ينضم إلى نادي النخبة



معتز الشامي (أبوظبي)

وصل فينيسيوس جونيور مرة أخرى إلى قمة النجاح مع ريال مدريد، في مباراة ستبقى خالدة في ذاكرة اللاعب البرازيلي، بعدما سجل هدفه رقم 100 بقميص النادي الملكي، وشارك في فوز الفريق 5-1 على سالزبورج امس الأربعاء ليضمن مكانا في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا.

وسجل فينيسيوس هدفيه الـ99 والـ100، بحسب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ليحتل المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين البرازيليين في دوري أبطال أوروبا برصيد 28 هدفا في البطولة.

ويتصدر نيمار القائمة برصيد 43 هدفًا، بينما يأتي كاكا في المركز الثاني برصيد 30 هدفًا، وقبل هذه الليلة، سجل 22 لاعبا فقط 100 هدف أو أكثر بقميص ريال مدريد، بينما أصبح فينيسيوس اللاعب الثالث والعشرين في القائمة، بعدما سجل البرازيلي هدفين ضد ريد بول سالزبورج.

كما أصبح فيني ثاني برازيلي يحقق هذا الإنجاز، إلى جانب رونالدو نازاريو الذي سجل 104 أهداف في 177 مباراة في 5 مواسم مع النادي.

ووصل فينيسيوس إلى 100 هدف مع ريال مدريد في 291 مباراة، بمتوسط هدف تقريبًا كل 3 مباريات، ورغم أن هذه أرقام رائعة بكل المقاييس، إلا أنها لا تزال أقل من التي حققها كريستيانو رونالدو خلال فترة وجوده في النادي.

بينما في موسمه الأول في إسبانيا، سجل رونالدو 33 هدفًا، ثم 53 هدفا في موسمه الثاني، وبحلول موسمه الثالث، كان قد وصل إلى حاجز 100 هدف، ليحقق هذا الإنجاز في 105 مباريات فقط، حيث بلغ متوسطه هدفا تقريبا في المباراة الواحدة.

وبحلول الوقت الذي غادر فيه ريال مدريد في عام 2018، أصبح كريستيانو الهداف التاريخي للنادي، برصيد 450 هدفًا في 438 مباراة، بمعدل استثنائي بلغ 1.03 هدف في المباراة الواحدة.

إلى جانب الشخصيات الأسطورية في تاريخ ريال مدريد مثل، ألفريدو دي ستيفانو، وفيرينك بوشكاش، وإميليو بوتراجينيو، وراؤول جونزاليس، وصل العديد من اللاعبين في السنوات الأخيرة أيضًا إلى حاجز الـ 100 هدف مع النادي.

وكان اللاعب الأقرب إلى سرعة كريستيانو هو رونالدو البرازيلي الذي وصل إلى 100 هدف في 164 مباراة، وحقق كريم بنزيما وجونزالو هيجواين هذا الإنجاز في 210 مباريات، وكان أحدث لاعب يتجاوز حاجز الـ 100 هدف قبل فيني هو المدافع سيرجيو راموس، الذي وصل إلى هذا الإنجاز في عام 2020 بعد 656 مباراة مع ريال مدريد.