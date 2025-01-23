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الرياضة

على خطى صلاح.. «فرعون جديد» في ليفربول!

على خطى صلاح.. «فرعون جديد» في ليفربول!
23 يناير 2025 20:15

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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بعد ساعات من إعلان مانشستر سيتي التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش، انتشرت أخبار سعيدة عن «الفراعنة» في «البريميرليج»، إذ أعلن ليفربول توقيع عقد احترافي مع الإنجليزي ذي الأصول المصرية ألفين أيمن.
وانضم لاعب الوسط «17 عاماً» إلى «الريدز» من ولفرهامبتون، الصيف الماضي، ومنذ ذلك الحين بدأ في إثبات نفسه في فريق تحت 18 عاماً.
ويعد أيمن ثالث لاعب مصري في ليفربول، بعد النجم محمد صلاح، وكريم أحمد البالغ «17 عاماً»، والذي يلعب في فريق تحت 18 عاماً.
ورحب ألفين أيمن بتمثيل منتخبات مصر، وكان على وشك الانضمام إلى منتخب الشباب خلال فترة روجيرو ميكالي، ويجيد ألفين اللعب في الدفاع والوسط، بدأ مسيرته مع برادفورد سيتي، قبل أن ينتقل إلى ولفرهامبتون عام 2023.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
مانشستر سيتي
محمد صلاح
عمر مرموش
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