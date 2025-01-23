أرتيتا: رايس يستعيد أفضل مستوياته



لندن (رويترز)



قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، إن لاعب الوسط ديكلان رايس عاد إلى أفضل مستوياته، ويظهر نزعة هجومية أكبر، وذلك بعد أن سجل الهدف الأول في فوز فريقه 3-صفر على دينامو زغرب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل رايس أول أهدافه بدوري أبطال أوروبا، بعد مرور دقيقتين، ليمهّد الطريق لفوز كبير على الفريق الكرواتي، وهو ما جعل مكان أرسنال في دور الستة عشر مضموناً تقريباً.

وقال أرتيتا عن الدولي الإنجليزي: «رغبته وتصميمه، خاصة النزعة الهجومية التي يظهرها وطريقة تعامله بالكرة ودونها تمنحنا نكهة مختلفة، وكان بوسعه تسجيل هدفين، وفي الأسابيع القليلة الماضية، أتيحت له بعض الفرص الكبيرة للتسجيل والتأثير على المباراة، لذلك بشكل عام، أنا سعيد للغاية لأننا بحاجة إلى الاستفادة من مراكز أخرى في الملعب، وهو بالتأكيد قادر على القيام بذلك».

ونادراً ما يخيّب رايس آمال أرسنال رغم أنه بدا متعباً في النصف الأول من الموسم، وتم استبعاده من التشكيلة الأساسية في ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيكون رايس عنصراً حاسماً في سعي أرسنال لملاحقة ليفربول في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك في تقدمهم في دوري أبطال أوروبا.

وقال أرتيتا: «خاض الكثير من المباريات في العامين الماضيين، وعلاوة على ذلك، قمنا بنقله من مركز إلى آخر، لكن الشيء الرائع بالنسبة لديكلان هو ثبات المستوى وثقتنا في الاعتماد عليه، إنه على قدر المسؤولية دائماً، وعندما يتألق في منطقة جزاء المنافسين يفيد الفريق كثيراً».

وقال أرتيتا إنه «على الرغم من أن رايس هو عنصر أساسي في طموحات فريقه، فإن مستواه يحتاج إلى أن يكون مرتفعاً باستمرار».

وأضاف: «يتعين على الجميع أن يكونوا على أهبة الاستعداد، رايس لا يختلف عن ذلك، ويمكنك أن ترى أنه عندما يكون في أفضل حالاته يفيد الفريق كثيراً».