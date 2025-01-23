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الرياضة

إصابة مدافع بايرن ميونيخ بتمزق عضلي

إصابة مدافع بايرن ميونيخ بتمزق عضلي
23 يناير 2025 20:51

 
ميونيخ (أ ف ب)

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أصيب الكندي ألفونسو ديفيز، مدافع بايرن ميونيخ الألماني، بتمزق عضلي في الجزء الخلفي من فخذه الأيسر، خلال مباراة فريقه التي خسرها أمام فينورد روتردام الهولندي 0-3 في دوري أبطال أوروبا، كما أعلن النادي البافاري.
ولم يكشف البايرن عن الفترة التي يغيبها ديفيز عن الملاعب، علماً بأن الاستحقاقات ستتوالى على الفريق البافاري في الأسابيع المقبلة بين مباراة فاصلة محتملة في دوري أبطال أوروبا (11-12 و18-19 فبراير) والمواجهة المرتقبة ضد باير ليفركوزن في الدوري المحلي في 15 من الشهر المقبل.
وخرج الدولي الكندي مصاباً في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ضد روتردام، وحل مكانه البرتغالي رافايل جيريرو الذي ارتكب خطأ أدى إلى احتساب الحكم ركلة جزاء لمصلحة الفريق الهولندي انبرى لها مهاجمه المكسيكي سانتياجو خيمينيز محرزاً الهدف الثاني في المباراة.

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ
فينورد
ألفونسو ديفيز
باير ليفركوزن
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