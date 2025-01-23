«الإمارات للدراجات» وصيفاً في طواف «داون أندر»



ملبورن (وام)



أحرز الدراج الأكوادوري، جوناتان نارفيز، المركز الثاني لمصلحة فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية، في المرحلة الثالثة من طواف «سانتوس داون أندر» المقام في أستراليا.

وتقدم نارفيز «27 عاماً»، 9 مراكز في التصنيف العام بفضل 6 ثوانٍ إضافية، ليحتل المركز الثاني بفارق 8 ثوانٍ عن المتصدر الجديد، خافير رومو، وفي الوقت نفسه، تقدم جاي فاين إلى المركز الثامن في التصنيف العام، بفارق 7 ثوانٍ عن زميله في الفريق.

ولم تكن هذه هي النتيجة التي كان فريق الإمارات- إكس آر جي يتطلع لتحقيقها في المرحلة الثالثة، لكنها كانت كافية لرفع نارفيز وفاين إلى المراكز العشرة الأولى في التصنيف العام، حيث يحتل كلاهما مركزاً ضمن 15 ثانية من المتصدر قبل المرحلة الرابعة.

وأكد نارفيز أن هناك المزيد من الفرص للفوز، بعد حصول الفريق على المركز الثاني في طواف «سانتوس داون أندر»، إثر جهد كبير، موضحاً أنه ليس من الضروري دائماً تقييم السباق على النتيجة فقط، إذ حقق الفريق هدفه في المنافسة والسعي للفوز بالمرحلة.