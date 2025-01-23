الجمعة 24 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فرانكفورت يعوض مرموش بـ «واهي»

فرانكفورت يعوض مرموش بـ «واهي»
23 يناير 2025 21:56

 
فرانكفورت (د ب أ)

أخبار ذات صلة
على خطى صلاح.. «فرعون جديد» في ليفربول!
مرموش: أتطلع إلى حصد البطولات مع مانشستر سيتي


ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن نادي أينتراخت فرانكفورت يخطط لتعويض رحيل نجمه المصري عمر مرموش إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، من خلال التعاقد مع إيلي واهي، لاعب مارسيليا الفرنسي.
وأوضحت شبكة «سكاي» التليفزيونية وصحيفة «بيلد» أن الصفقة ستكلف فرانكفورت نحو 20 مليون يورو (8. 20 مليون دولار) مع إضافات، بحيث سيوقع اللاعب الفرنسي عقداً حتى عام 2029 أو 2030.
وكان واهي «22 عاماً» لاعب منتخب فرنسا لأقل من 21 عاماً، قد خاض 14 مباراة مع مارسيليا هذا الموسم، وسجل ثلاثة أهداف، وكان قد انضم إلى الفريق في أغسطس الماضي فقط.
وقال ماركوس كروش، المدير الرياضي لفرانكفورت قبل مواجهة فرينكفاروش المجري بالدوري الأوروبي: «ما نفتقده في الوقت الحالي هو في الهجوم وماهي المساحات التي يجب علينا توفيرها، هذا ما سنبحث عنه من مهارات في سوق الانتقالات».
وكان آينتراخت فرانكفورت قد اعتاد بيع أفضل مهاجميه في السنوات الأخيرة، وذلك من أجل التعاقد مع مهاجمين آخرين.

الدوري الألماني
البوندسليجا
أينتراخت فرانكفورت
عمر مرموش
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مارسيليا
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
مدرسة تحولت إلى مركز إيواء مؤقت وسط دمار شامل في جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
كارثة إنسانية غير مسبوقة تتكشف في غزة
اليوم 01:06
انتهاكات الحوثي فاقمت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ترحيب يمني بقرار ترامب تصنيف «الحوثي» «منظمةً إرهابيةً»
اليوم 01:06
منزل مدمر في بلدة الناقورة جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان يؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من الجنوب
اليوم 01:06
طفل يلعب بعد حصوله على خبز في جنوب دمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: سوريا من أكثر الأوضاع الإنسانية تعقيداً في العالم
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©