فرانكفورت يعوض مرموش بـ «واهي»



فرانكفورت (د ب أ)



ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن نادي أينتراخت فرانكفورت يخطط لتعويض رحيل نجمه المصري عمر مرموش إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، من خلال التعاقد مع إيلي واهي، لاعب مارسيليا الفرنسي.

وأوضحت شبكة «سكاي» التليفزيونية وصحيفة «بيلد» أن الصفقة ستكلف فرانكفورت نحو 20 مليون يورو (8. 20 مليون دولار) مع إضافات، بحيث سيوقع اللاعب الفرنسي عقداً حتى عام 2029 أو 2030.

وكان واهي «22 عاماً» لاعب منتخب فرنسا لأقل من 21 عاماً، قد خاض 14 مباراة مع مارسيليا هذا الموسم، وسجل ثلاثة أهداف، وكان قد انضم إلى الفريق في أغسطس الماضي فقط.

وقال ماركوس كروش، المدير الرياضي لفرانكفورت قبل مواجهة فرينكفاروش المجري بالدوري الأوروبي: «ما نفتقده في الوقت الحالي هو في الهجوم وماهي المساحات التي يجب علينا توفيرها، هذا ما سنبحث عنه من مهارات في سوق الانتقالات».

وكان آينتراخت فرانكفورت قد اعتاد بيع أفضل مهاجميه في السنوات الأخيرة، وذلك من أجل التعاقد مع مهاجمين آخرين.