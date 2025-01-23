البطائح يتفوق على الوحدة بهدفي أناتولي



مصطفى الديب (أبوظبي)



حقق البطائح فوزاً مهماً على الوحدة بهدفين، ضمن «الجولة 13»، من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى «11 نقطة»، في المركز الثاني عشر، فيما توقف رصيد «العنابي» عند «22 نقطة»، في المركز الثالث، وسجل الهدفين أناتولي في الدقيقتين 69 و95.

وجاءت المباراة مثيرة، خاصة في الشوط الثاني، ويستحق درويش محمد حارس البطائح، أن يكون رجل المباراة، لأنه تصدى لأكثر من فرصة محققة من لاعبي الوحدة الذين وواجهوا «سوء الحظ» في إنهاء الهجمات أمام المرمى.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وسط أفضلية للوحدة على مستوى السيطرة والاستحواذ، ولكن الفريق واجه صعوبة في إيجاد الحلول الهجومية، في ظل لجوء البطائح إلى الدفاع، مع الاعتماد على المرتدات التي شكلت بعض الخطورة على مرمى أصحاب الأرض.

في الشوط الثاني، سيطر الوحدة أيضاً، ولكن غاب التوفيق عن لاعبيه في التسجيل، ليخطف البطائح فوزاً ثميناً، وينجح فرهاد مجيدي مدرب الفريق في انتزاع الفوز نتيجة هجمتين مرتدين وتوقيع أناتولي.

وحصد دبا الحصن ثلاث نقاط غالية بالفوز على العروبة 2-1، وسجل هدفي دبا الحصن، بيير كوندي في الدقيقة 66، وهيثم الجويني في الدقيقة 72، فيما أحرز هدف العروبة عبدالله أنور في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

ووصل دبا الحصن إلى «النقطة التاسعة»، في المركز الثالث عشر، وتجمد رصيد العروبة عند 3 نقاط، في المركز الأخير.