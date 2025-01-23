«فتيات الشطرنج» يحتفل بمكرمة حاكم الشارقة

الشارقة (الاتحاد)



احتفل نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لموسم 2023-2024، وذلك في الحفل السنوي الذي أقامته إدارة النادي بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وحضره عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وتريم مطر تريم، رئيس اتحاد الشطرنج، ونجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وأعضاء النادي، والكوادر الفنية والإدارية، وعدد من الشخصيات.

وشهد الحفل تكريم 37 لاعبة اللاتي نجحن في تحقيق الإنجازات للنادي خلال الفترة الماضية، كما تم تكريم الرعاة والشركاء الاستراتيجيين.

ورفعت نجلاء الشامسي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على مكارمه السخية، وقالت: «حقق النادي قفزات واسعة على كافة المستويات الفنية والإدارية، حيث نجحت لاعبات النادي خلال عامين الماضيين في حصد العديد من الإنجازات على المستوى الخارجي والمسابقات المحلية، وعدداً كبيراً من الميداليات والألقاب، منها 22 ذهبية و16 فضية و6 برونزيات، ووصلت عنود عيسى إلى تصنيف 1929 نقطة».

وأضافت: «لم تكن إنجازات النادي في حصد الميداليات والألقاب فقط، بل كانت هناك أنشطة متنوعة وفعاليات، وجاء الحصاد ممتيزاً، بالفوز بالمركز الثاني في مجال الأندية التخصصية في برنامج صيف الشارقة الرياضي (عطلتنا غير 2023)، كما حصل النادي على المركز الثالث في جائزة مجلس الشارقة للاستدامة الرياضية، وكما نفخر بحصول النادي على ثلاث شهادات في الإدارة المتكاملة».

وقال: «استراتيجية النادي استمرت في نشر رياضة الشطرنج من خلال زيارة 14 مدرسة في الشارقة، ونجحنا في استقطاب عدد كبير من اللاعبات للانضمام للنادي، ووصل عدد المنتسبات 91 لاعبة، كما أقام النادي 17 فعالية ضمن أجندة النادي السنوية خلال عام 2024، ولعل ما وصلنا إليه يزيد من المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع من مواصلة العمل بكل جد، من أجل استمرار النجاحات التي رسمناها في استراتيجية النادي».