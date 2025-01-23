الزمالك يسقط في «مفاجأة مدوية»!



القاهرة (د ب أ)



فجر مودرن سبورت متذيل ترتيب الدوري المصري لكرة القدم مفاجأة مدوية بالفوز على الزمالك بنتيجة 1- صفر ضمن الجولة التاسعة.

سجل الكاميروني جوناثان نجويم الهدف الوحيد لمودرن سبورت في الدقيقة 87 من المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وأضاع فريق الزمالك العديد من الفرص أمام مرمى منافسه، خاصة في الشوط الثاني، بفضل تألق حارس مرماه السابق محمود عبد الرحيم «جنش» لاعب مودرن سبورت الحالي الذي أنقذ أكثر من محاولة محققة.

وبقي الزمالك في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بعد خسارته الثانية في الدوري هذا الموسم.

وفرط الزمالك في اعتلاء الصدارة متساوياً مع بيراميدز 20 نقطة، بعد تعثر الأهلي حامل اللقب، بالتعادل مع فاركو 1-1 الأربعاء، وتراجع إلى المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

أما مودرن سبورت الذي دخل مواجهة الزمالك في ذيل الترتيب، حقق فوزه الأول في المسابقة، بعد أربعة تعادلات وأربع هزائم، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير متخلفاً بفارق الأهداف عن إنبي صاحب المركز السادس عشر.