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الرياضة

183 فارساً في «أبوظبي الدولية لقفز الحواجز»

183 فارساً في «أبوظبي الدولية لقفز الحواجز»
24 يناير 2025 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

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أكمل نادي أبوظبي للفروسية جميع الاستعدادات لانطلاقة منافسات بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، وبطولة دولية لخيول القفز الصغيرة، ومنافسات تأهيلية لفرسان المراحل السنية من دول المجموعة الإقليمية السابعة، من 24  إلى 26 يناير الجاري، وهي أولى البطولات الدولية التي ينظمها النادي، بعد اكتمال أعمال التشييد والتحديث لمرافقه كافة، بما فيها الميادين والإسطبلات، مما يجعله الوجهة الأحدث للفروسية والترفيه، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة العاصمة أبوظبي مركزاً عالمياً للتميز في رياضة الفروسية.
وعبّر المهندس علي حسن الشيبة، المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية، رئيس البطولة، عن فخرهم بالكشف عن الوجهة الجديدة، بالتزامن مع انطلاقة بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز 2025.
وتجتذب البطولة مشاركة 183 فارساً وفارسة من 36 دولة، بصحبتهم 345 جواداً، منها 291 جواداً من الإمارات، و11 جواداً من دول مجلس التعاون الخليجي، و43 جواداً من أوروبا وغيرها من دول العالم، وتبدأ منافساتها في الساعة التاسعة صباح اليوم، وتقام خلاله 9 منافسات دولية، منها 4 منافسات من فئة الـ4 نجوم، وتقام بالميدان المغطى الداخلي، بينما تقام المنافسات الخمس الأخرى على أرضية الميدان الرملي الخارجي، في أول منافسة تجمع بين الخيول الصغيرة عمر 6 سنوات، والخيول عمر 7 سنوات، ولفرسان الفئات من الشباب والـ«جونيورز» والأشبال.

قفز الحواجز
أبوظبي
بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز
بطولة أبوظبي لقفز الحواجز
دولية أبوظبي لقفز الحواجز
نادي أبوظبي للفروسية
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