مهرجان ولي عهد دبي للهجن.. «المتحدة» تتصدر الحقايق و«عديم» أول الجعدان

علي معالي (دبي)

بمشاركة 1333 مطية، انطلقت أمس منافسات هجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وشهد ميدان المرموم منافسة قوية بين الشعارات المختلفة في سن الحقايق لمسافة 4 كيلومترات، وتنافست هجن الإنتاج المملوكة لمؤسسات أبناء القبائل على مدار 15 شوطاً في الفترة المسائية، بينما شهدت الفترة الصباحية إقامة 20 شوطاً.

ونجحت «المتحدة» لسهيل الرملي بن محمد العامري في الفوز بالشوط الأول للأبكار إنتاج بزمن 5:56:2 دقيقة، وفاز «عديم» لعوض سعيد بن عوض الكتبي في الشوط الثاني للجعدان إنتاج بتوقيت 5:54:2 دقيقة، وذهب الناموس في الشوط الثالث إلى «نوف» لمالكها عبدالله سهيل بن سالم فهيد العامري بزمن 5:58:2 دقيقة، فيما شهد الشوط الرابع للحقايق الجعدان للإنتاج تألق «طماع» بشعار مظفر محمد الصمباري العامري، الذي سجل توقيتاً 5:57:8 دقيقة.

وكان أفضل توقيت في أشواط الفترة المسائية من نصيب «الفارس» لمالكه غانم محمد المطوع الخيارين، الذي بلغ خط النهاية في زمن 5:52:1 دقيقة في الشوط الثامن للجعدان للإنتاج، وفي الفترة الصباحية تنافست المطايا على مدار 15 شوطاً لمسافة 4 كيلومترات، وتمكنت «وجود» لمالكها عبدالله حمد ثنيان العامري من انتزاع ناموس الشوط الأول للأبكار، محققة توقيتاً 5:51:8 دقيقة كان التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية، وحصد «بيان» صدارة الشوط الثاني للجعدان لصاحبه سالم دغاش محمد العامري، مسجلاً توقيتاً 5:54:3 دقيقة، وبرزت «عوايد» لمحمد مبارك محمد الغفلي في الشوط الثالث للأبكار، وأنهت السباق في المركز الأول بزمن 5:58:1 دقيقة، وفي الشوط الرابع للجعدان، استطاع «أشقر» لمحمد علي أحمد الصلف النعيمي حسم المنافسة لمصلحته بزمن 5:58:5 دقيقة.

وتتواصل فعاليات المهرجان اليوم، بإقامة أولى منافسات الرموز للحقايق، وتشتمل المنافسات المسائية على 15 شوطاً لمسافة 4 كيلومترات، وتتنافس المطايا على كأس سمو ولي عهد دبي للحقايق أبكار المفتوح والإنتاج، بالإضافة إلى بندقيتي الجعدان المفتوح والإنتاج، وتتضمن المنافسات في الفترة الصباحية 20 شوطاً لمسافة 4 كيلومترات، وتشمل ثمانية أشواط مفتوحة و12 شوطاً لفئة الإنتاج.