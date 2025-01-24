«القائد» ينقذ «اليونايتد» في «يوروبا ليج»

مانشستر (رويترز)



سجل القائد برونو فرنانديز هدفاً في اللحظات الأخيرة، ليقود مانشستر يونايتد إلى الفوز ثمين 2-1 على ضيفه رينجرز في الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليج».

وقد تكون لهذا الهدف أهمية كبيرة، إذ يحتل اليونايتد المركز الرابع برصيد 15 نقطة، قبل الجولة الختامية للدور الأول، ليتقرب من التأهل مباشرة لدور الستة عشر.

وهيمن اليونايتد على بداية المباراة، وبدا أنه تقدم في النتيجة، عندما لعب ماتياس دي ليخت ضربة رأس إلى داخل الشباك من ركلة ركنية، لكن الحكم ألغى الهدف، بسبب وجود مخالفة من ليني يورو على دافي بروبر مدافع رينجرز.

وكاد رينجرز أن يتقدم في النتيجة، بمحاولة من مسافة بعيدة من حمزة إكمان، لكن ألطاي بايندير حارس اليونايتد تصدى لها ببراعة.

وافتتح اليونايتد التسجيل في بداية الشوط الثاني، عندما أساء جيك باتلاند حارس رينجرز تقدير ركلة ركنية لعبها كريستيان إريكسن، وحولها عن طريق الخطأ إلى مرماه.

وأحيا «البديل« سيريل ديسرز آمال الفريق الضيف، عندما أحرز هدف التعادل، مستغلاً تمريرة بينية رائعة من جيمس تافرنير، ليطلق تسديدة هائلة داخل الشباك قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي.

لكن فرحة رينجرز لم تدم طويلاً، إذ سجل فرنانديز هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح فريقه الانتصار الرابع توالياً في المسابقة.

وقال روبن أموريم مدرب يونايتد لشبكة (تي.إن.تي سبورتس) «أعتقد أننا بدأنا بصورة جيدة، ثم فقدنا السيطرة على المباراة، بسبب بعض القرارات السيئة، لكن اللاعبين أبلوا بلاءً حسناً، ولا نقدم أفضل مستوياتنا، لكننا أعدنا ترتيب أوراقنا بعد المباراة السابقة، أعرف أن المنافس مختلف، لم يكن بنفس السرعة».

وأضاف «أعتقد أننا نحتاج أن نكون أكثر حسماً في اللحظات المناسبة، لأن هذا يمكن أن يساعدنا كثيراً».