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الرياضة

سون يعزز فرصة توتنهام في «الثمانية الأوائل»

سون يعزز فرصة توتنهام في «الثمانية الأوائل»
24 يناير 2025 09:35

 
سينسهايم (رويترز)

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أحرز سون هيونج-مين قائد توتنهام هدفاً في كل شوط، ليقود فريقه إلى الفوز 3-2، على مضيفه هوفنهايم في الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وعزز الفوز فرص توتنهام في إنهاء مرحلة الدوري من الدوري الأوروبي، ضمن المراكز الثمانية الأولى، إذ يحتل حالياً المركز الرابع برصيد 14 نقطة، قبل الجولة الأخيرة.
وافتتح جيمس ماديسون التسجيل، بعد مرور ثلاث دقائق فقط، بعد أن حول تمريرة طويلة بشكل رائع في الشباك، وضاعف سون النتيجة بعد 22 دقيقة.
وعاد هوفنهايم تدريجياً إلى أجواء المباراة، إذ اقترب أندريه كراماريتش من التسجيل، بعد بداية الشوط الثاني مباشرة، عندما لعب ضربة رأس ارتدت من العارضة.
وبعد مرور ساعة من زمن المباراة، حصل هوفنهايم على ركلة جزاء، وتلقى حارس توتنهام براندون أوستن بطاقة صفراء، لاصطدامه مع أحد لاعبي هوفنهايم، قبل أن يراجع حكم المباراة تقنية حكم الفيديو، ليلغي ركلة الجزاء والبطاقة الصفراء.
وسيطر صاحب الأرض على الشوط الثاني، وأتت جهوده بثمارها في الدقيقة 68، عندما استغل أنطون ستاخ تمريرة عرضية من هجمة مرتدة، ليحول الكرة إلى شباك الفريق اللندني ليقلص الفارق.
وأحبط سون جهود هوفنهايم في الشوط الثاني، عندما أطلق تسديدة من زاوية صعبة داخل منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الثاني له، والثالث لتوتنهام في الدقيقة 77.
وعلى الرغم من تقليص ديفيد موكوا الفارق بضربة رأس، من تمريرة عرضية، من كراماريتش، قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، إلا أن الوقت نفد من هوفنهايم قبل أن يدرك التعادل، ويخرج توتنهام بالنقاط الثلاث.

الدوري الأوروبي
يوروبا ليج
توتنهام
هوفنهايم
سون هيونج
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