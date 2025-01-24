لاتسيو.. «التأهل المباشر» في «يوروبا ليج»



لندن (أ ف ب)



واصل لاتسيو الإيطالي تحليقه في صدارة ترتيب المجموعة الموحدة من الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» حاسماً في الوقت ذاته تأهله المباشر إلى الدور ثمن النهائي بفوزه على ريال سوسيداد الإسباني المنقوص 3-1 ضمن الجولة السابعة.

ضرب لاتسيو منذ بداية اللقاء، وأنهى الشوط الأول متقدماً بثلاثية نظيفة حملت توقيع الإسباني ماريو جيلا (5)، وماتيا زاكايني (32)، والأرجنتيني فالنتان كاستيانوس (34) مستغلاً طرد لاعب سوسيداد أيهان مونيوس (30).

وقلص النادي الإسباني النتيجة في وقت متأخر من الشوط الثاني عبر أندير بارينيتكسيا (83).

ورفع نادي العاصمة الإيطالية رصيده إلى 19 نقطة، مستغلاً السقوط الكبير لمنافسه أتلتيك بلباو الإسباني الذي تراجع إلى المركز الثالث مع 16 نقطة على يد بشيكتاش التركي 1-4.

وضمن لاتسيو بالتالي تأهله إلى الدور ثمن النهائي بشكل مباشر، في المقابل، تجمد رصيد سوسيداد عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر.

واحتفظ الفريق الإيطالي بسجله خالياً من أي هزيمة في المسابقة القارية الثانية هذا الموسم «6 انتصارات وتعادل».