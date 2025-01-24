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الرياضة

برشلونة يمدد عقد أراوخو 6 سنوات

برشلونة يمدد عقد أراوخو 6 سنوات
24 يناير 2025 09:53

 
مدريد (أ ف ب)

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مدد المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو عقده مع برشلونة لست سنوات حتى 30 يونيو 2031، وفقاً لما أعلنه النادي الكاتالوني.
وانضم قلب الدفاع البالغ 25 عاماً إلى برشلونة في عام 2018، قادماً من نادي بوسطن ريفر الأوروجوياني.
وخاض أراوخو مباراته الأولى مع الفريق في الأول في أكتوبر 2019، وأصبح لاعباً أساسياً اعتباراً من موسم 2020-2021.
وشارك الدولي الأوروجوياني في 155 مباراة مع الفريق الأول، سجل خلالها 8 أهداف، مع 6 تمريرات حاسمة، بحسب إحصائيات الموقع الرسمي للنادي.
وتأهل برشلونة إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بعد أن عوض تأخره إلى فوز مثير على بنفيكا البرتغالي 5-4 في لشبونة، في مباراة سجل فيها أراوخو عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في منتصف الشوط الثاني.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
رونالد أراوخو
دوري أبطال أوروبا
بنفيكا
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