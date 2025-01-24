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الرياضة

«ضربة قوية» تقتل حلم ديوكوفيتش في «أستراليا المفتوحة»

«ضربة قوية» تقتل حلم ديوكوفيتش في «أستراليا المفتوحة»
24 يناير 2025 09:56

ملبورن (رويترز) 

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إصابة ديوكوفيتش تهز أستراليا!


انسحب نوفاك ديوكوفيتش بسبب الإصابة، بعد خسارة المجموعة الأولى في نصف النهائي 7-6 أمام ألكسندر زفيريف، ليتأهل اللاعب الألماني إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الأولى.
ويلتقي زفيريف في النهائي مع الفائز من مواجهة يانيك سينر وبن شيلتون في نصف النهائي الآخر، سعياً للفوز بأول ألقابه في البطولات الكبرى.
ويستمر بذلك انتظار ديوكوفيتش الطويل للفوز بلقبه 25 في البطولات الكبرى، بعد عام من خروجه من قبل النهائي أيضاً في ملبورن بارك أمام سينر.
وكانت هناك شكوك حول لياقة ديوكوفيتش البدنية قبل المباراة، وخرج إلى ملعب رود ليفر بضمادات حول فخذه الأيسر.
ولم تكن هناك أي مؤشرات على أن ديوكوفيتش يعاني حتى وقت متأخر من المجموعة، عندما بدأ يتحرك ببطء ملحوظ بين النقاط ويتذمر محبطاً في منطقة اللاعبين.
وبعد خسارته للمجموعة أبلغ زفيريف على الفور أنه لا يستطيع الاستمرار، وصافح حكم الكرسي قبل أن يخرج وسط صيحات استهجان من الجماهير.
وقال زفيريف في مقابلة على أرض الملعب «أول ما أريد أن أقوله هو من فضلكم يا رفاق لا تطلقوا صيحات استهجان على أي لاعب عندما يخرج بسبب الإصابة، أعرف أن الجميع دفعوا ثمن التذاكر ويأملون في رؤية مباراة من خمس مجموعات،
"لقد فاز بهذه البطولة رغم إصابته في البطن، وفاز بها رغم إصابته في أوتار الركبة، لذا أرجو أن تظهروا بعض الاحترام».

التنس
أستراليا
ملبورن
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
نوفاك ديوكوفيتش
ألكسندر زفيريف
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