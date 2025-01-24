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الرياضة

التعادل تحسم «قمة هوليوود»!

التعادل تحسم «قمة هوليوود»!
24 يناير 2025 11:09

 
ريكسهام (رويترز)

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تعادل ريكسهام 1-1 مع ضيفه وبرمنجهام سيتي، في معركة بين الناديين المملوكين للمشاهير، واللذين ينافسان في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم.
وجمعت المباراة مالكي نادي ريكسهام، وممثلي هوليوود رايان رينولدز وروبرت ماكيلهيني ضد لاعب الوسط السابق في دوري كرة القدم الأميركية توم برادي الذي يملك حصة أقلية في برمنجهام.
وبثت شبكة «سي.بي.إس» المباراة في أنحاء الولايات المتحدة، كما عرضت قبتا الواقع الافتراضي في لوس أنجلوس ودالاس المباراة لنحو 3000 مشجع.
وارتفعت شعبية ريكسهام منذ أن استحوذ الكندي رينولدز والأميركي ماكيلهيني عليه في عام 2021، وأطلقوا الفيلم الوثائقي الحائز على الجوائز «مرحباً بكم في ريكسهام»، والذي جعل من المدينة الواقعة شمال ويلز وجهة سياحية شهيرة للكنديين والأميركيين.
واشترى برادي حصة أقلية في برمنجهام في عام 2023.
وسجل أوليفر راثبون هدف التقدم لفريق ريكسهام في الدقيقة التاسعة، لكن برمنجهام نجح في الرد عن طريق ليندون دايكس في الدقيقة 18.
ويتصدر برمنجهام جدول ترتيب دوري الدرجة الثالثة برصيد 57 نقطة، متقدماً بفارق خمس نقاط عن ريكسهام صاحب المركز الثالث.

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