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الرياضة

«6 سوبر» في «الإمارات الدولية للبولو»

«6 سوبر» في «الإمارات الدولية للبولو»
24 يناير 2025 11:22

 
أبوظبي (الاتحاد)


برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، ودعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد البولو، ومساهمة العديد من الجهات، تنطلق عصر الأحد بملاعب النادي «النسخة 24» لبطولة الإمارات الدولية السنوية، بمشاركة 6 فرق بمستوى «سوبر»، هي غنتوت «حامل اللقب»، أبوظبي، لامار، أيه إم، بن دري، والباشا، وتستمر منافساتها إلى 8 فبراير المقبل، موعد الحفل الختامي الجماهيري الذي استعدت له اللجنة العليا المنظمة، ليكون مسكاً للبطولة التي تُقام بمستوى متوسط «10-12 هانديكاب»، بوصفها واحدة من أهم بطولات البولو التي ينظمها النادي سنوياً من النواحي الفنية والجماهيرية.
تنطلق البطولة في الساعة الثانية والنصف عصر الأحد، بلقاء مثير بين بن دري وأيه إم، ويلعب غنتوت «حامل اللقب» مع الباشا بولو الذي يشارك للمرة الأولى في بطولات نادي غنتوت الدولية، فيما يلتقي أبوظبي مع لامار يوم الاثنين المقبل، ويحتفظ غنتوت بكأس البطولة التي حصد لقبها 4 مرات على التوالي.

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جاء الإعلان عن إقامة البطولة المتميزة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري، نائب الرئيس، وخالد سعيد المرزوقي، العضو المنتدب، المدير التنفيذي لنادي غنتوت، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وناصر الشامسي، عضو مجلس إدارة النادي، وأسامة شاروف، ممثل مجموعة جنة للفنادق والمنتجعات، والمستشار أشرف عكاشة، ممثل مجموعة الوثبة للتمور، والدكتورة وفاء موسي، الرئيس التنفيذي لشركة ويمي إنترناشونال للتسويق والترجمة والتدريب، وسانتياجو توريجيتار، ممثل اتحاد البولو.
ونقل سعيد المنصوري تحيات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، راعي البطولة السنوية التي تضم كوكبة من فرق النخبة، والتي استعد لها النادي ضمن برنامجه السنوي، وسط مشاركة الفرق واللاعبات واللاعبين البارزين أصحاب التصنيف المميز، متمنياً أن تسهم البطولة الاستثنائية في رفع المستوى الفني للعبة، ما ينعكس على المنتخبات الوطنية واللاعبين المواطنين.
وكشف المنصوري عن أن النادي رصد جوائز قيمة للبطولة، بجانب كأس لأحسن لاعب مواطن، ومثلها لأحسن لاعب محترف.
وأشاد خالد سعيد المرزوقي برعاية سمو رئيس النادي للبطولة، التي من شأنها أن تسهم في رفع المستوي الفني للاعبين المواطنين، حيث يتوقع أن تشهد مستويات فنية متقدمة، من منطلق حرص الجميع على المشاركة في بطولات نادي غنتوت ذات الجودة العالية، والتي تشهد دائماً مستويات رائعة، بفضل وجود نجوم اللعبة البارزين، مؤكداً أن برنامج الحفل الختامي وجوائزه القيمة للجماهير التي سيكون دخولها بالمجان.
وثمن ناصر الشامسي المشاركة الاستثنائية لفرق ونجوم البولو في البطولة الدولية.
من جانبه، أشاد أسامة شاروف بالشراكة مع نادي غنتوت التي وصلت إلى العام السادس، ومستوى التميز بين الطرفين، مؤكداً استعدادهم للمشاركة في الحفل الختامي للبطولة بشكل استثنائي.
وقال أشرف عكاشة إن مجموعة الوثبة تحرص على مساهمتها في مشاريع ونجاحات نادي غنتوت، فيما أشارت الدكتورة وفاء موسى إلى أن الشراكة مع نادي غنتوت لها أهدافها المجتمعية لخدمة للأسر المنتجة.
ورحب سانتياجو توريجيتار بمشاركة 6 فرق، مشيداً بالرعاية الكريمة والرعاة والداعمين وشرح لائحة البطولة والتحكيم العالمي للبطولة.

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نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
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