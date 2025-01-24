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الرياضة

استراتيجية العبدولي تمنح دبا الحصن «النقطة التاسعة»

استراتيجية العبدولي تمنح دبا الحصن «النقطة التاسعة»
24 يناير 2025 11:30

فيصل النقبي (دبا الحصن)

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شهد دبا الحصن تطوراً لافتاً في أدائه، بقيادة المدرب الوطني حسن العبدولي، الذي تمكن من قيادته إلى نتائج إيجابية مع نهاية الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين، بعدما عانى الفريق أداء سلبياً مع البرازيلي كايو زاناردي في بداية الموسم.
وخلال سبع جولات مع العبدولي، حصد دبا الحصن 9 نقاط، من الفوز في مباراتين، والتعادل 3 مرات، ويمثل ذلك «قفزة نوعية»، مقارنة بالفترة السابقة مع زاناردي، الذي لم ينجح في حصد أي نقطة أثناء توليه المهمة.
ويرجع التحول في المستوى إلى الاستراتيجية الفنية للعبدولي، الذي أعاد التوازن إلى الفريق، ونجح في تعزيز الثقة بين اللاعبين، ما انعكس بشكل إيجابي على الأداء الجماعي في الملعب، كما استطاع المدرب الوطني استغلال نقاط القوة في الفريق، والعمل على تصحيح الأخطاء الدفاعية والهجومية التي عانى منها دبا الحصن سابقاً.
ويأمل مشجعو دبا الحصن أن يواصل الفريق مسيرته الإيجابية بقيادة العبدولي، مع تصاعد طموح البقاء ضمن «المحترفين» خلال الدور الثاني.
 

دوري أدنوك للمحترفين
دبا الحصن
حسن العبدولي
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