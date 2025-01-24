«أبيض الناشئين» يخوض نهائيات آسيا في الطائف



معتصم عبدالله (أبوظبي)



يخوض منتخب الناشئين مبارياته في نهائيات «النسخة 20» لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2025، والمقررة من 3 إلى 20 أبريل المقبل، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية، والتي تستضيف المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام المجموعتان الثالثة والرابعة في مدينة جدة، على ملعبي مدينة الملك عبد الله الرياضية، والأمير عبد الله الفيصل.

وضعت قرعة النهائيات، والتي سُحبت بمقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، «أبيض الناشئين» في «المجموعة الثانية» إلى جانب اليابان، أستراليا، فيتنام، فيما ضمت الأولى «السعودية، أوزبكستان، تايلاند، الصين»، فيما تأتي كوريا الجنوبية، اليمن، أفغانستان، إندونيسيا في «المجموعة الثالثة»، وإيران، طاجيكستان، عُمان، وكوريا الشمالية في «المجموعة الرابعة».

ويدشن «أبيض الناشئين» مشواره في النهائيات القارية بلقاء «الساموراي» حامل لقب النسخة الأخيرة في 2023، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف 4 أبريل المقبل، فيما ستكون المواجهة الثانية أمام أستراليا 7 أبريل على ذات الملعب، على أن يختتم الدور الأول بلقاء فيتنام 10 أبريل.

وتنطوي المشاركة المرتقبة في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً بالسعودية على أهمية خاصة، حيث تضمن المنتخبات أصحاب المراكز الثمانية الأولى تأهلها إلى نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2025 في قطر، وهي النسخة الموسعة حديثاً، والتي تضم 48 منتخباً للمرة الأولى.

من جهته، حدد الاتحاد الياباني فبراير المقبل موعداً لإقامة معسكر إعدادي لمنتخب «الساموراي» بقيادة المدرب كازونوري شيرو، والذي يشغل أيضاً منصب مدير تطوير الشباب في الاتحاد الياباني، استعداداً للنهائيات القارية.

في المقابل، وصف براد مالوني، مدرب منتخب أستراليا للناشئين المجموعة الثانية بالمتنوعة، في ظل وجود منتخب اليابان «حامل اللقب»، وقال في تصريحات لوسائل إعلام أسترالية: «تفرض مواجهة من فيتنام والإمارات بجانب اليابان حامل اللقب تحديات كبيرة، ونحتاج إلى الاستعداد الجيد بهدف التمسك بفرصنا في التأهل إلى المونديال».

وأضاف: «معرفة المنافسين في المجموعة، وملاعب المباريات، يساعدنا في التحضير جيداً»، لافتاً إلى أن المنتخب الأسترالي يضم مجموعة من المواهب».

وقال: «تحضيراتنا مستمرة على مدار 18 شهراً، وقبل انطلاق التصفيات حسب البرنامج الموضوع مسبقاً، وهدفنا منح المنتخب أفضل فرص ممكنة من أجل التأهل إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً».

بدوره، وصف تقرير الاتحاد الفيتنامي، قرعة النهائيات والتي وضعت المنتخب في المجموعة الثانية بـ «التحدي الكبير»، في ظل مواجهة اليابان «حامل اللقب»، وأستراليا المتأهلة إلى نصف النهائي في ثلاث مشاركات سابقة في النهائيات القارية، بجانب منتخب الإمارات صاحب الأداء المتميز رغم تصنيفه في المستوى الرابع خلال القرعة.

مباريات منتخبنا

4 أبريل: الإمارات - اليابان، «مدينة الملك فهد»

7 أبريل: الإمارات - أستراليا، «مدينة الملك فهد»

10 أبريل: الإمارات - فيتنام، «مدينة الملك فهد»