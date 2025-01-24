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الرياضة

ماجد سالم: طموح «أبيض الناشئين» لا يقل عن اليابان

ماجد سالم: طموح «أبيض الناشئين» لا يقل عن اليابان
24 يناير 2025 12:30

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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وصف ماجد سالم مدرب «أبيض الناشئين»، مجموعة منتخبنا في نهائيات كأس آسيا بالسعودية في أبريل المقبل بالقوية أمام «حامل اللقب» وأستراليا والفلبين، وقال في تصريحات لـ «الاتحاد»: «ندرك صعوبة المهمة، ولكن رغبتنا في التأهل إلى المونديال ليست أقل من اليابان مثلاً، ونتمسك بطموحات الصعود هدفاً واضحاً ومُعلن للمنتخب».
ولفت مدرب «أبيض الناشئين»، إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المنتخب تتمثل في تزامن التحضيرات خلال الفترة المقبلة، والتي تسبق النهائيات، مع ارتباطات اللاعبين الدراسية، وشهر رمضان المعظم، منوهاً بالتخطيط لإقامة معسكرين إعداديين، خلال فبراير ومارس المقبلين، استعداداً للنهائيات.
وأضاف: «خضنا معسكراً قصيراً وناجحاً منتصف يناير الجاري بالعاصمة القطري الدوحة، لعبنا فيه وديتين أمام «العنابي» القطري، ومنحنا الفرصة لجميع اللاعبين»، مشدداً على الفوائد الفنية الكبيرة لمعسكر الدوحة، والاستفادة من مرافق التدريبات المتطورة، بجانب المباريات الودية.
وحول إقامة النهائيات المرتقبة في السعودية، قال: «سعداء باللعب في السعودية الشقيقة، بعدما خضنا التصفيات في لاوس، ومن قبلها المعسكرات الإعدادية في دول آسيوية أخرى كتايلاند، وننتظر دعم الجماهير، من أجل تحقيق طموح التأهل إلى مونديال الناشئين قطر 2025».

الإمارات
منتخب الناشئين
السعودية
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اليابان
الفلبين
أستراليا
ماجد سالم
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