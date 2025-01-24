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الرياضة

أناتولي مهاجم «المهام الصعبة» في «الهواة» و«المحترفين»

أناتولي مهاجم «المهام الصعبة» في «الهواة» و«المحترفين»
24 يناير 2025 13:00

 
علي معالي (أبوظبي)

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أكد الكاميروني أناتولي أبانج مهاجم البطائح أنه قناص من طراز خاص في صفوف «الراقي»، وخطف هدفين لفريقه في مباراة الوحدة، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف في «دوري أدنوك للمحترفين»، وسبق له أن سجل هدفاً في شباك «العنابي» خلال الموسم الماضي، ليصبح الهداف التاريخي للبطائح في لقاءات الفريقين.
ويستحق أناتولي «28 عاماً»، أن يُطلق رجل ومهاجم «المهام الصعبة» في مسيرة «الراقي»، حيث كان عنصراً مؤثراً ومباشراً في صعود الفريق من دوري الدرجة الأولى إلى «المحترفين»، عندما سجل 14 هدفاً خلال 15 مباراة، ومنذ أن صعد البطائح موسم 2022-2023، يقدم اللاعب عطاءً رائعاً في الخط الأمامي، وأحرز في سنة أولى احتراف 6 أهداف، وفي الثاني 8 أهداف، وفي الثالث سجل 7 أهداف حتى الآن، وهو الأكثر تهديفاً، وأيضاً التمريرات الحاسمة «مرتين»، متساوياً مع زميله محمد جمعة «بيليه»، وأولريش ميليكي وباولينهو.
وأبدى أناتولي أبانج سعادته بالفوز على «العنابي» في لقاء «الجولة 13»، مؤكداً أنه يشعر بالفرحة عندما يهز شباك المنافسين، وإنها ليست المرة الأولى التي يسجل أهدافه في وقت صعب هذا الموسم، عندما أحرز الهدف الثاني أمام الوحدة في الدقيقة 94، حيث نجح خلال مباراة دبا الحصن ضمن الجولة الثالثة في خطف هدف التقدم 2-1 في الدقيقة 93.
شارك أناتولي حتى الآن في 13 مباراة، 12 لقاءً أساسياً، ومرة بديلاً في آخر مباراة للكرواتي جوران توميتش أمام الجزيرة، وخسرها البطائح بثلاثية، وكانت أحد أخطاء المدرب بأن يجعل «المهاجم القناص» على «دكة البدلاء» من دون مبرر واضح.

 

دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
الوحدة
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