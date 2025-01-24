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الرياضة

من «كلايم» إلى سكاي دايف..لوحة القفز بالمظلات تكتمل في الإمارات

من «كلايم» إلى سكاي دايف..لوحة القفز بالمظلات تكتمل في الإمارات
24 يناير 2025 12:25

 
دبي (الاتحاد)
من كلايم في جزيرة ياس إلى سكاي دايف في دبي.. تكتمل اليوم لوحة الجولة الأولى من بطولة الامارات الدولية للقفز بالمظلات 2025، بمشاركة أكثر من 200 لاعب من نخبة الرياضيين العالميين يخوضون منافسات القفز الحر الداخلي في فئات التشكيل الجماعي الداخلي للقفز الحر المكون من 16 قافزاً، والتشكيل الجماعي الداخلي للقفز الحر - الحدث المزدوج، إضافة إلى التشكيل الجماعي الداخلي للقفز الحر المكون من 8 قافزين.
وسجلت جولة كلايم في جزيرة ياس نجاحاً منقطع النظير، وقدم نخبة النجوم إبداعاتهم في أطول وأضخم نفق هوائي في العالم، وتصدر فريق تنايا اليوم قبل الختامي لجولة التشكيل الجماعي الداخلي للقفز الحر المكون من 16 قافزاً برصيد 93 نقطة، وبمعدل 18.60 نقطة، تلاه في المركز الثاني فريق نومادس برصيد 72 نقطة، وبمعدل 14.40 نقطة، وحل في المركزالثالث فريق هاف فان برصيد 57 نقطة، وبمعدل 11.40 نقطة، وتبعه في المركز الرابع فريق اوسيان برصيد 55 نقطة، وبمعدل 11 نقطة.
وأثنى محمد يوسف عبد الرحمن، الأمين العام لاتحاد الرياضات الجوية على التنظيم الذي كان مثار إعجاب المشاركين والمتابعين على حد سواء، مشيداً بما قدمته إدارة كلايم من جهود تنظيمية مقدرة، وأعرب عن سعادته بنجاح الجولة الأولى من البطولة والمستوى الفني المتميز للمتسابقين، متمنياً للجولة الثانية التوفيق والنجاح.

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