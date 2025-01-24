مباراتان في كأس دبي الفضية للبولو



دبي (الاتحاد)

تدخل كأس دبي الفضية مراحلها الحاسمة بإقامة مباراتين يوم غد السبت، تجمع «الأولى» فريق الامارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مع فريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي، وتعد نهائياً مبكراً وسط طموح الفريقين في الفوز، وتعزز المباراة فرص تأهل فريق الامارات حال فوزه، وفي الوقت نفسه، فإنها تضمن تأهل فريق غنتوت ليصبح أكثر الفرق حظوظاً في المرحلة المقبلة.

أما المباراة الثانية التي تقام عند الرابعة عصر الغد، فإنها تجمع فريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش، وفريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، وتعرض فريق بنجاش لخسارتين متتاليتين، ويسعى اليوم للتعويض، وترك بصمة قد تدفع به إلى أن يكون طرفاً في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي المقابل، فإن فريق ذئاب دبي يضع في حسبانه الفوز، ولن يركن الى الانتصارين اللذين حققهما على الحبتور والامارات، ويبحث عن النقطة السادسة ليعزز آماله في التأهل الى النهائي.