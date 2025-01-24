«صيد الأسماك» للسيدات في أبوظبي الأحد



أبوظبي (وام)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، اعتماد تنظيم الجولة الأولى من بطولة أبوظبي لصيد الأسماك للسيدات الأحد على «كاسر الأمواج»، وشهدت عمليات التسجيل إقبالاً كبيراً من السيدات لضمان المشاركة، واعتماد القائمة النهائية للفعالية.

وتقام البطولة ضمن إستراتيجية النادي لتمكين المرأة من القدرات التنافسية في الرياضات البحرية، ومنحها فرصة المشاركة في الفعاليات المختلفة، وتوفير جميع متطلبات النجاح والأجواء الآمنة. وأكد خليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية في النادي، اكتمال الترتيبات الخاصة بتنظيم المسابقة، واضطلاع جميع اللجان بالمهام المقررة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتسجيل والمشاركة، وصولا إلى تتويج الفائزات بالمراكز الأولى، مؤكداً التزام النادي بتبني البرامج والفعاليات التي تبرز دور المرأة الإماراتية ومكانتها في المجتمع، والارتقاء بقدراتها التنافسية.