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الرياضة

4 ميداليات للإمارات في «عربية المبارزة»

4 ميداليات للإمارات في «عربية المبارزة»
24 يناير 2025 12:45


المنامة (وام)
حصد لاعبو ولاعبات الإمارات أربع ميداليات متنوعة في البطولة العربية للمبارزة، التي تُقام منافساتها حالياً في مملكة البحرين، وتوزعت الميداليات بين«ذهبية، وفضية، وبرونزيتين»، حيث توّجت هيام البلوشي، لاعبة المنتخب الوطني ونادي الفجيرة للفنون القتالية، بالميدالية الذهبية في سلاح «الفلوريه» لفئة العموم للسيدات، وأضافت زميلتها حمدة التميمي، لاعبة المنتخب ونادي الفجيرة للفنون القتالية، الميدالية البرونزية في نفس المنافسة.
وفي منافسات الرجال، فاز فارس البلوشي، لاعب المنتخب ونادي الفجيرة للفنون القتالية، بالميدالية البرونزية في سلاح «الفلوريه» لفئة العموم، وفي سلاح «السابر» لفئة السيدات، فازت مهرة عبد الله، لاعبة المنتخب ونادي شباب الأهلي، بالميدالية الفضية.
يُذكر أن الإمارات تشارك في هذه البطولة بـ 14 لاعباً ولاعبة يمثلون المنتخبات الوطنية والأندية.

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