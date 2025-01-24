أبوظبي تستضيف بطولة الإمارات للفنون القتالية المختلطة



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق يوم السبت النسخة الأولى من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة التي ينظمها اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، في مبادلة أرينا بأبوظبي، بمشاركة لاعبي الأندية والأكاديميات من مختلف الفئات العمرية.

وتقام البطولة على مدار يومين، لتوفر تجربة استثنائية تعكس تطور رياضة الفنون القتالية المختلطة وارتفاع شعبيتها في الدولة.

وتشهد منافسات اليوم الأول إقامة نزالات فئات الأشبال D (10 – 11 عاماً) والناشئين C (12 – 13 عاماً) والناشئين B (14 – 15 عاماً)، أما اليوم الثاني، فسيكون مخصصاً لمنافسات فئة الناشئين A (16 – 17 عاماً) وفئة الكبار (18 عاماً فما فوق)، ما يضفي أجواءً حماسية تجمع الخبرة والطموح، وتبرز المستوى المتقدم للمشاركين.

ويمنح الاتحاد جوائز مالية قيّمة للفائزين بالمراكز الأولى تبلغ قيمتها 120 ألف درهم، ما يسهم في إثراء أجواء المنافسة وتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل أداء وتحقيق نتائج متميزة، كما ترسّخ الجوائز التزام الاتحاد برعاية الرياضيين ودعم تطورهم على الأصعدة كافة.

وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية بالاتحاد: «تشكل البطولة في نسختها الأولى منصة متميزة للكشف عن المواهب الواعدة وتطويرها، بما ينسجم مع رؤية الاتحاد في دعم الرياضة وتمكين الأجيال وصناعة الأبطال، من خلال تنظيم البطولات، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتوفير بيئة تنافسية تمنح الجميع الفرصة لصقل مهاراتهم وكسب الخبرات، وتأتي جوائز البطولة دافعاً إضافياً يعزز من حماس المشاركين».