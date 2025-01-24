«طريق الأبطال» ليلة نزالات عالمية في دبي



دبي (الاتحاد)



تتجه أنظار العالم ليلة السبت، إلى دبي لمتابعة ليلة حافلة بالنزالات العالمية التي تضم نخبة من نجوم الفنون القتالية المختلطة، الذين يجتمعون في حدث استثنائي، بطولة «طريق الأبطال إلى دبي»، التي تقام في كوكاكولا أرينا، دبي، وتنظمها رابطة المقاتلين المحترفين، ضمن اتفاقية الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي.

وسيكون عشاق الفنون القتالية المختلطة على الموعد مع المدرجات وعبر البث التلفزيوني والإلكتروني حول العالم، مع 11 نزالاً بمشاركة 22 مقاتلاً، من 13 دولة، تتقدمهم الإمارات، وروسيا، إيرلندا، أميركا، البرازيل، إنجلترا، أوزبكستان، الكويت، مصر، سوريا، السعودية، الجزائر والفليبين.

ويبرز إلى الواجهة النزال الرئيسي الذي يجمع بين البطل العالمي، الروسي الداغستاني عثمان نورمحمدوف مع المقاتل الأيرلندي بول هيوز، وهما اللذان تصدرا العناوين على مدار الأيام الماضية، وسط ترقب جماهيري كبير.

وأكد بيت موراي الرئيس التنفيذي لرابطة المقاتلين المحترفين العالمية، أن البطولة ستقدم عروضاً متميزة بأقوى المستويات التي يتمتع بها المقاتلون المشاركون، والذين قمنا باختيارهم لخوض النزالات لما يتمتعوا به من خبرات ومهارات تؤهلهم للظهور على الساحة العالمية في ليلة تبقى راسخة في ذاكرة الجماهير طويلاً، وقال: «سعداء بإقامة البطولة للمرة الأولى في دبي، ونتطلع من خلال الشراكة المبرمة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي، أن تتواصل لسنوات طويلة قادمة بنجاح وصدى كبير بالنظر للمكانة العالمية التي تتمتع بها دبي وجهة للأحداث الرياضية الكبيرة».

وأضاف موراي: «يسعدنا أن يشارك في هذه البطولة اثنان من المقاتلين الإماراتيين، وهما هادي عمر الحسيني في فئة المحترفين وسعيد الحوسني في فئة الهواة، وهو ما يؤكد سعينا لدعم المواهب المحلية وتواجدها في هذه النزالات العالمية، كما نتطلع لمتابعة مستويات قوية، نظراً لما قام به المقاتلون المشاركون من تحضيرات مكثّفة خلال الفترة الماضية، بما يترجم الطموحات التي نسعى في رابطة المقاتلين المحترفين العالمية لقيادتهم لتحقيقها، من خلال تقديمهم وتوجيه مسارهم الاحترافي نحو المزيد من خطوات الارتقاء والتقدم، من خلال خوض هذا النوع من النزالات الضخمة في أحد أبرز المواقع كوكاكولا أرينا، دبي، الذي نتوقع أن نشهد فيه حضوراً جماهيرياً يضاهي الشعبية والمكانة التي تحظى بها رابطة المقاتلين المحترفين العالمية.