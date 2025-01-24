«صراع اللقب» بين «رصاصي» و«جلاب» في «أبوظبي للخيول»



عصام السيد (أبوظبي)



ينظم مضمار أبوظبي للسباق، السبت، السباق التاسع ضمن أجندة الموسم، والذي سيقام على المضمار العشبي، بمشاركة نخبة من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، تتنافس على مدى 7 أشواط، ورصد للفائزين جوائز مالية تبلغ 639 ألف درهم.

ويجتذب الشوط الخامس والرئيس لمسافة 1600 متر، نخبة من الخيول العربية الأصيلة، تتنافس على لقب بطولة أبوظبي «قوائم»، البالغ إجمالي الجوائز 180 ألف درهم، وسيكون الصراع على اللقب بين «رصاصي» غير المهزوم في سباقين، و«جلاب» الفائز بسهولة في الشارقة، فيما سيكون بالمرصاد «رعد».

وتتنافس الخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» من إنتاج الإمارات في سن أربع سنوات فما فوق، في الشوط الأول لمسافة 2200 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز البالغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم، ويتصدر الترشيحات «أف تشعلل»، و«الناير»، و«ساموا أكس منسور».

وخصص الشوط الثاني لمسافة 2200 متر وادي غليلة البالغ إجمالي جوائزه 66 ألف درهم للخيول العربية في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ»، وأبرز المتحدين «زيدان الوثبة»، و«بوكر فيس»، و«روعة الريف».

وسيكون الشوط الثالث لمسافة 2200 متر، على لقب تحضيري كأس أبوظبي البالغ إجمالي جوائزه 125 ألف درهم، مسرح لسباق الخيول العربية الأصيلة «قوائم» في سن خمس سنوات فما فوق، أبرزها «كينج ميكر»، و«الرفاع»، و«مجيب»

ويتصدر «أشقر مليح»، و«باسل»، و«الفايد»، ترشيحات الشوط الرابع للخيول العربية المبتدئة من إنتاج الإمارات في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر، على لقب وادي طيبة البالغ إجمالي جوائزه 66 ألف درهم.

وتتنافس نخبة من الخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات، وسن أربع سنوات فما فوق، في الشوط السادس لمسافة 1600 متر على لقب وادي شيص البالغ إجمالي جوائزه 66 ألف درهم، أبرزها «شيربتون لودج»، و«نوريتريت»، و«الباستور».

وخصص الشوط السابع والختامي لمسافة 1200 متر على لقب وادي الحلو البالغ إجمالي جوائزه 66 ألف درهم للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ»، ويتصدر الترشيحات «توالا»، و«ثندر أوف نياجرا»، و«باور مود».