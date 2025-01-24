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الرياضة

الفجيرة والظفرة ينشدان «صدارة الأولى» في غياب العربي

الفجيرة والظفرة ينشدان «صدارة الأولى» في غياب العربي
24 يناير 2025 15:00

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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ينشد الفجيرة «الوصيف» والظفرة «الثالث»، اقتناص صدارة «دوري الدرجة الأولى» من منافسهما العربي الغائب عن «الجولة 14»، والتي تنطلق السبت بإقامة ثلاث مباريات تجمع جلف أف سي والفجيرة على ملعب الأخير، مصفوت والظفرة، مجد وجلف يوناتيد، وتستكمل الجولة الأحد بمباريات حتا والحمرية، الذيد والجزيرة الحمراء، الإمارات ويونايتد.
ويتصدر العربي ترتيب دوري الأولى، برصيد 26 نقطة من 12 مباراة، مقابل 23 نقطة للفجيرة «الوصيف» والظفرة «الثالث»، ولكن من 11 مباراة، فيما يحتل دبا المركز الرابع وله 22 نقطة، مقابل 21 نقطة لحتا صاحب المركز السادس.
وتبدو الفرصة مواتية أمام الفجيرة والظفرة لمعادلة رصيد نقاط العربي المتصدر، حيث يستقبل الأول ضيفه جلف أف سي الأخير، وله 6 نقاط من فوز وحيد أمام مصفوت 3-2 في «الجولة الرابعة»، مقابل التعادل في ثلاث مباريات، والخسارة في 8 لقاءات.
بدوره يحل الظفرة المنتشي بفوزه في الجولة الماضية على الإمارات 2-1، ضيفاً على مصفوت «السابع» وله 14 نقطة، والراغب بدوره في تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الفجيرة 3-4.
وفي المباراة الثالثة، يجمع صراع «الهروب من القاع» مجد صاحب المركز 12 برصيد 8 نقاط، أمام ضيفه جلف يونايتد «قبل الأخير» وله 7 نقاط، وتعادل مجد في مباراته الأخيرة أمام الحمرية 2-2، فيما احتفل جلف يونايتد بفوزه الثاني في الدوري على حساب جلف أف سي 1-0.
من جهته، واصل الكرواتي ألين هورفات مدرب الظفرة، اقتباس العبارات المشجعة للاعبي فريقه، وقال نقلاً عن تصريح سابق للهولندي يوهان كرويف: «ملعب التدريب هو المكان الذي يمكن فيه التغلب على الشك وبناء الثقة، ويعتمد الأداء على الثقة التي تراها».
وعادة ما يحرص «الفيلسوف» هورفات، «51 عاماً»، على اقتباس عبارات محفزة لمدربين عالميين، أمثال السير أليكس فيرجسون المدرب السابق لمانشستر يوناتيد، والبرتغالي جوزيه مورينهو وغيرهم.
ويقود هورفات الظفرة في الموسم الحالي، بعد تجاربه السابقة مع أندية النصر الذي تُوج معه بكأس السوبر السعودي 2021، والباطن في دوري المحترفين السعودي، والعربي في قطر.
ويشارك هورفات اللاعب السابق لمنتخب كرواتيا، والذي يعد أحد أصغر من ارتدى شارة القيادة في تاريخ نادي رييكا الكرواتي، لاعبي الفرق التي يدربها والجماهير، عبارات محفزة من خلال حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي على منصتي أنستجرام وفيسبوك.

الإمارات
دوري الدرجة الأولى
الفجيرة
الظفرة
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