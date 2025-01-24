متى يخرج كين من «البيات الشتوي»!



برلين (أ ف ب)



يتطلع الإنجليزي الدولي هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، إلى استعادة نجاعته التهديفية، عندما يحل العملاق البافاري ضيفاً على فرايبورج السبت، ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ورغم تسجيله 16 هدفاً في 16 مباراة هذا الموسم متصدراً ترتيب هدافي «البوندسليجا»، لكن الأرقام تخفي في طياتها اتجاهاً قد يثير قلق متصدر ترتيب الدوري.

فكين لم يسجل من هجمات مفتوحة منذ نوفمبر في سلسلة من سبع مباريات في جميع المسابقات، على الرغم من أن موثوقية قائد منتخب إنجلترا في تنفيذ ركلات الجزاء قد طغت على تراجع مستواه.

سجّل مهاجم توتنهام السابق ركلتي جزاء خلال هذه السلسلة، ليرفع رصيده من الركلات الناجحة التي سجلها على مستوى الأندية والمنتخبات إلى 27 توالياً منذ إضاعته ركلة جزاء أمام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022.

ويعود البايرن لاستئناف مبارياته في الدوري، بعد خسارته الثقيلة أمام فينورد الهولندي 0-3 في دوري أبطال أوروبا، في لقاء هيمن فيه فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني على الكرة، لكنه عجز عن ترجمة فرصه إلى أهداف.

وغاب ابن الـ 31 عاماً عن أربع مباريات، خلال ديسمبر، بسبب الإصابة، ويبدو جلياً أنه لم يعد بعد إلى مستواه الأقصى.

وقال ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ عن كين: «بالطبع نحن بحاجة إلى أهدافه».

وتابع «لم ينجح في التسجيل، لكنه يدرك ذلك وربما يكون أكثر انتقاداً لنفسه من أي شخص آخر، لقد مر بالعديد من الصعود والهبوط، إذا كان هناك أي شخص يمكنه التعامل مع الانتكاسة، فهو هاري كين».

من جهته، قال مدرب فرايبورج، يوليان شوستر، إنّ فريقه سيواجه فريقاً متحفزاً بعد الخسارة.

وأوضح، «عندما يخسر فريق ما، فهذا يعني تلقائياً بعض الإثارة في المرة المقبلة، ونحن جميعاً نعرف ما يعنيه تعرض بايرن للخسارة».

وفي موسمه الأول مع فرايبورج، يحتل الفريق المركز الثامن، كما يملك سجلاً قوياً على أرضه، حيث خسر مرة واحدة في تسع مباريات.

وقال شوستر، إن خسارة بايرن في منتصف الأسبوع تظهر أنه من الممكن «إيجاد ثغرات وإيذاء المنافسين».

من جهته، يحل ليفركوزن ضيفاً على لايبزج السبت، واضعاً نصب عينيه تقليص الفارق إلى نقطة واحدة في حال فوزه وخسارة البايرن.

ولم يكن ظهور بطل ألمانيا موفقاً في منتصف الأسبوع، إذ خسر أيضاً أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 1-2 على الرغم من انتزاعه التقدم في إسبانيا.

ويتخلف لايبزج بفارق عشر نقاط عن ليفركوزن، لكنه يبقى الفريق الوحيد الذي ألحق به الهزيمة في الدوري منذ مايو 2023، بعد أن تغلب عليه في أغسطس الماضي 3-2.

وقال ديفيد راوم، مدافع لايبزج، إن ليفركوزن هو «على مستوى آخر» من الفرق، لكنه وعد «بجعل الأمر صعباً قدر الإمكان عليهم».

ومُني فريق ألماني آخر بنكسة قارية قبل أيام، بعد سقوط بوروسيا دورتموند أمام بولونيا الإيطالي 1-2 الثلاثاء في دوري الأبطال، ما أدى إلى الإطاحة بمدربه نوري شاهين بعد يوم واحد.

وسيحل مايك تولبيرج، بديلاً مؤقتاً لشاهين، عندما يستضيف دورتموند نظيره فيردر بريمن، وسيكون منوطاً به إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات.

ويحتل وصيف بطل أوروبا الموسم الماضي في المركز العاشر في الدوري هذا الموسم، حيث فاز مرة واحدة في آخر تسع مباريات في جميع المسابقات.