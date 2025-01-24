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الرياضة

ناجلسمان يجدد عقده مدرباً لألمانيا حتى «يورو 2028»

ناجلسمان يجدد عقده مدرباً لألمانيا حتى «يورو 2028»
24 يناير 2025 14:13

 
ميونيخ (أ ف ب)

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سيبقى مدرب منتخب ألمانيا يوليان ناجلسمان في منصبه حتى كأس أوروبا 2028، بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم.
وقال رئيس الاتحاد الألماني برند نويندورف في بيان: «يقوم يوليان ناجلسمان بملء منصبه بفضل خبرته الرياضية، لكن أيضاً بسبب أحاسيسه تجاه المنتخب وأنصاره».
في المقابل اعتبر ناجلسمان (37 عاماً) بأن تجربته في كأس أوروبا أقنعته بالبقاء في منصبه، ليشرف على المنتخب في مونديال 2026 وكأس أوروبا 2028، وقال في هذا الصدد: «نحن على الطريق الصحيح، ونريد الاستمرار في التطور، نريد إحراز الألقاب».

ألمانيا
منتخب ألمانيا
جوليان ناجلسمان
كأس العالم
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