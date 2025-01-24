

بروكسل (أ ف ب)



عُين الفرنسي رودي جارسيا مدرباً جديداً لمنتخب بلجيكا، خلفاً للإيطالي-الألماني دومينكيو تيديسكو، كما أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم.

وقال الاتحاد المحلي في بيان: «أهلاً وسهلاً بك رودي»، مؤكداً «فخره بإعلان رودي جارسيا مدرباً للمنتخب الوطني».

وسيتم تقديم جارسيا مدرب ليون وليل ومارسيليا سابقاً، وروما ونابولي الإيطاليين إلى وسائل الإعلام رسمياً اليوم.

وكان جارسيا من دون أي عمل منذ أن أنهى شراكته مع نابولي قبل 14 شهراً.

وأقال الاتحاد البلجيكي تيديسكو الذي كان يرتبط بعقد حتى عام 2026، بعد خروج بلجيكا من كأس أوروبا صيف عام 2024 وحلوله ثالثاً في مجموعته في دوري الأمم في القسم الثاني من عام 2024، بعد أن حقق الفوز مرة واحدة في ست مباريات.

وكان تيديسكو (39 عاماً) تسلم منصبه خلفاً للإسباني روبرتو مارتينيز، بعد نهائيات مونديال 2022 في قطر، وتحديداً في فبراير عام 2023، ولم يخسر في أول 14 مباراة له على رأس الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي.