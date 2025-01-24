«منذر» بـ 10 ملايين درهم في مزاد المجموعة العلمية المتقدمة



أبوظبي (الاتحاد)



خطف القعود «منذر» الأضواء برقم قياسي في المزاد الذي نظمته المجموعة العلمية المتقدمة، أمس الخميس، ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن في ميدان المرموم بدبي، وبلغ سعر «منذر» المستنسخ من الأب «الطياري» والأم «ندى» 10 ملايين درهم، بعد منافسة محتدمة بين المزايدين من ملاك الهجن، لتحسم في النهاية لعبد الله مدحود العجمي الذي دفع السعر الأعلى، وفاز بملكية «منذر»، بينما حل في القعود «مشعل» المستنسخ من الأب «جبار»، والأم «الشرجية» في المركز الثاني، بعد أن فاز به مبارك خلفان الشامسي بدفعه مليوناً، و800 ألف درهم.

وعرضت المجموعة العلمية المتقدمة بجانب «منذر»، و«مشعل» 30 من الحشاوين (15 بكرة، و15 من الجعدان) بيعت جميعها، وبلغت حصيلتها مليونين، و750 ألف درهم لتبلغ الحصيلة الكلية للمزاد 14 مليوناً، و550 ألف درهم.

والمعروف أن إنتاج المجموعة العلمية المتقدمة، من هجن السباقات المستنسخة من أفضل السلالات العربية الأصيلة، والمزادات التي تنظمها بشكل مستمر، خلال مهرجانات السباقات بالدولة، يستقطب اهتماماً وحضوراً كبيراً من الملاك من الشعارات المختلفة في ميادين السباقات.

وأكد خليفة عبد الله النعيمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة العلمية المتقدمة، أن المزاد حقق النجاح المطلوب، وبلغ سقف التوقعات الذي وضعته «المجموعة العلمية»، خاصة بالنسبة لـ «منذر» الذي ينحدر من سلالة من أبطال المهرجانات وسباقات الهجن في الدولة والمنطقة.



وثمّن النعيمي الاهتمام الكبير الذي تجده رياضة الهجن من القيادة الرشيدة، عبر المهرجانات المختلفة التي تقام داخل الدولة والجوائز العالية التي رصدت لها، مؤكداً أن المجموعة العلمية تسهم بشكل فعال في تحسين السلالات من خلال الاستنساخ، والحفاظ على النوعية المميزة من الهجن العربية الأصيلة.