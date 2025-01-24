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الرياضة

الحارثي يتصدر «الفردي» في «التقاط الأوتاد»

الحارثي يتصدر «الفردي» في «التقاط الأوتاد»
24 يناير 2025 17:09

أبوظبي (وام)

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أحرز فريق «بوذيب1»، لقب بطولة «التقاط الأوتاد» على مستوى الفرق، وتصدر سيف مبارك الحارثي فئة الفردي، في المنافسات الختامية على ميادين أكاديمية بوذيب للفروسية في أبوظبي، بمشاركة 13 فريقاً.
وحصد فريق صحاري المركز الثاني، وذهب المركز الثالث إلى فريق الوليد، بينما فاز محمد نعيم بالفضية، وأحمد سعيد بالبرونزية في فئة الفردي.
حضر فعاليات البطولة وتوّج الفائزين راشد المزروعي، رئيس قسم التقاط الأوتاد باتحاد الفروسية والسباق، ومحمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات في أكاديمية بوذيب للفروسية.
وأكد المزروعي أن المنافسات شهدت زخماً كبيراً في فئات الحلقتين والوتد والتتابع بالسيف والرمح، والمعلقات، بما يعكس التطور الكبير الذي تشهده اللعبة على المستويات كافة، وتزايد الاهتمام من الفرسان بالمشاركة في البطولات التي ينظمها اتحاد الفروسية.

 

الإمارات
أبوظبي
التقاط الأوتاد
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